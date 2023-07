Xbox Live Gold gaat verdwijnen in september!

Xbox Live Gold zoals we het nu kennen verdwijnt vanaf 14 september 2023. In de plaats van Xbox Live Gold zien we Xbox Game Pass Core verschijnen voor exact dezelfde prijs per maand en per jaar. Een nieuwe naam, maar ook een iets andere werking.

Je hoeft als speler niets te doen om je huidige abonnement op te zeggen. Ook extra Xbox Live Gold in huis halen vóór september is niet nodig. De prijs blijft namelijk exact hetzelfde. €9,99 per maand, of €59,99 per jaar.

De dienst op zich ziet er iets anders uit. Waar je als Game Pass Core lid nog steeds toegang krijgt tot online multiplayer vervalt de Games With Gold aanbieding om maandelijks 2 tot 4 titels toe te voegen aan je bibliotheek. In plaats van Games With Gold krijgen Game Pass Core leden toegang tot meer dan 25 games uit de Game Pass collectie. Je mag deze game niet zelf kiezen. Dat doet Xbox voor je. De lijst met games wordt met de tijd groter. Vóór de release van 14 september worden er nog extra titels bekend gemaakt. Na de lancering zal de lijst 2 tot 3 keer per jaar worden aangevuld met extra games.

Games With Gold die je tot nu toe hebt geclaimd mag je gewoon blijven spelen op je account. Xbox 360 games mag je voor altijd houden. Games vanaf Xbox One mag je blijven spelen zolang je lid bent van Game Pass Core of hoger.

De volgende games zijn vanaf de lancering op 14 september onderdeel van Game Pass Core:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Wat vind jij van deze verandering? Blij van de nieuwe bibliotheek met games, of ga je Games with Gold missen?