Remnant 2 krijgt performance mode op console

Remnant 2 zal over een kleine week beschikbaar zijn, toch hebben we al enige informatie over hoe het spel gaat lopen op de consoles. Zo vind de ontwikkelaar het belangrijk dat de speler een vloeiende ervaring heeft.

In een online “Ask me Anything” met één van de ontwikkelaars van Gunfire Games, David Adams, zijn er een aantal informatie punten vrijgekomen over wat console gamers kunnen verwachten van Remnant 2 die op 25 juli 2023 uit gaat komen.

Een verschillend aantal items zijn aan bod gekomen, maar natuurlijk zijn mensen benieuwd naar de prestaties van het spel op Xbox en Playstation. Zo werd er duidelijk dat Remnant 2 een performance mode gaat krijgen; dit houdt in dat de game vloeiendheid prefereet boven kwaliteit. In andere woorden, zal het spel een doel houden om 60 frames per seconden weer te geven.

Ook zijn er andere items besproken zoals Motion Blur (die uitgezet kan worden op console), en natuurlijk post-launch content maar daar is nog niet veel over vrij gekomen.

Ok. So far these are easy. 1) yes you can turn off motion blur 2) No. No swamp stuff. Sorry. 3) Yes. There is a 60fps performance mode on console XSX and PS5. It may dip occasionally but it’s overall pretty solid. — David Adams (@DadamsDavid) July 18, 2023

Remnant: From The Ashes is een actievolle game ontwikkeld door Gunfire Games. Het spel, uitgebracht in 2019, biedt een meeslepende mix van schieten en rollenspelelementen. Spelers verkennen post-apocalyptische werelden, vechten tegen hordes vijanden en bevorderen hun personages met unieke vaardigheden en uitrustingen. De proceduraal gegenereerde omgevingen houden de gameplay fris en uitdagend. Met coöperatieve mogelijkheden biedt Remnant: From The Ashes een boeiende en uitdagende ervaring voor spelers die op zoek zijn naar een verrijkende actie-avontuurbeleving.

Remnant 2 is uiteraard een vervolg op het eerste deel. Het spel werd aangekondigd tijdens The Game Awards 2022 en belooft meer unieke loot om te verzamelen, naast grote uitdagingen voor jou en twee vrienden om te voltooien. Remnant 2 komt uit voor PC, PS5 en Xbox Series X/S op 25 juli.

Kijk jij al uit naar het vervolg van de originele game, laat het ons weten op onze Facebook pagina!