Pokémon Sleep is nu “speelbaar” op je smartphone

Pokémon Sleep is nu verkrijgbaar voor je smartphone. De mobiele game speel je door te slapen. Terwijl je slaapt zal Professor Neroli je slaap analyseren en op basis van jouw slaapgegevens boek je voortgang in het spel.

Wel op tijd naar bed gaan! In Pokémon Sleep op je smartphone stel je een bedtijd in. Als je voor deze tijd gaat slapen krijg je extra beloningen. Verder moet je minimaal 90 minuten aan een stuk door slapen om voortgang te boeken in het spel. Je kunt 2 keer per dag slaap inboeken via Pokémon Sleep. Het heeft dus geen zin om steeds dutjes te doen van 90 minuten om betere scores te halen dan je vrienden.

Op basis van hoe je hebt geslapen scoor je punten en krijg je een bepaalde slaapstijl-beloning. Hoe meer je slaapt, hoe meer Pokémon zich na je slaap verzamelen rondom Snorlax. Je zult Pokémon aantreffen met dezelfde slaapstijl als jij die nacht. Heb je als één blok doorgeslapen? Dan zie je waarschijnlijk andere Pokémon in de ochtend dan wanneer je onrustig hebt geslapen of vaak wakker bent geworden.

De nieuwe gadget, de Pokémon Go Plus+, niet te verwarren met de Pokémon Go Plus, helpt je om je slaapritme nog beter vast te leggen voor een nauwkeuriger resultaat.

Dat gezegd te hebben.. Snel je nest in en welterusten. Gotta Snooze ‘m All!? Pokémon Sleep is nu gratis te downloaden via de Google PlayStore en Apple’s AppStore.