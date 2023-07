Blizzard games maken verschijning op Steam

Tegenwoordig heeft iedere ontwikkelaar of publisher zijn eigen Game Launcher, net zoals Blizzard. Toch zullen een aantal games binnenkort niet meer exclusief zijn aan hun eigen Battle.net Launcher.

Het leek enige jaren geleden wel hip te zijn dat ieder bedrijf opeens zijn eigen game launcher ging maken, waarbij games van vertrouwde platforms verdwenen. Nu lijkt er een einde te komen aan het tijdperk dat games exclusief te downloaden vallen binnen één specifieke launcher.

Zo zien wij van Blizzard en hun Battle.net launcher dat Overwatch 2 binnenkort naar Steam zal komen! Het is één van de eerste Blizzard games die na een hele lange tijd weer een verschijning maakt op Steam. De landingspagina van Overwatch 2 op Steam is al beschikbaar.

Op 10 augustus 2023 zal de game beschikbaar worden voor Steam gebruikers. Dit is tevens dezelfde datum dat Overwatch 2 een flinke content-update gaat krijgen. Zo zullen er nieuwe game modes toegevoegd worden waaronder de lang verwachte “Invasion PvE” mode, twee nieuwe maps en een nieuwe Hero.

Goed nieuws voor mensen die niet 100 launchers op hun computer willen hebben staan. Je hebt de Battle.net Launcher dus niet meer nodig; wel verplicht Blizzard je om een account aan te maken mocht je nog geen actief Battle.net account hebben.

Games steeds op meer verschillende launchers beschikbaar

In een recente blogpost legde Blizzard uit waarom hun games nu ook beschikbaar zullen zijn buiten hun eigen launcher.

“Het is ons doel bij Blizzard om naar spelers te luisteren en hun verwachtingen in alles wat we doen te overtreffen. Hoewel Battle.net nu en in de toekomst een prioriteit voor ons blijft, hebben we gehoord dat spelers Steam als optie willen voor een selectie van onze games, te beginnen met Overwatch 2 op 10 augustus. We zijn blij met Valve samen te werken om dat mogelijk te maken.”

Ook gaat er een speculatie rond dat Overwatch 2 naar Steam zal komen om de game nieuw leven in te blazen. Zo is dit nieuws op dezelfde dag gekomen waarop het winstrapport van Activision-Blizzard online kwam. Zij hebben toegegeven dat er in de afgelopen maanden een stevige, constante daling was van de playerbase in Overwatch 2.

Overwatch 2 is momenteel nog de enige game die naar Steam zal komen op een korte termijn. Blizzard heeft wel aangekondigd dat er meerdere games ook zullen verschijnen op dit platform, echter weten we nog niet welke dit zullen zijn.