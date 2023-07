Trailer voor de vijfde Dragonball Z Kakarot DLC gereleased

Bandai Namco heeft een spannende nieuwe trailer onthuld voor de vijfde DLC van Dragon Ball Z: Kakarot. Het langverwachte spel, gebaseerd op de populaire Dragon Ball Z-anime en manga, heeft al veel fans over de hele wereld veroverd. Met de release van deze nieuwe trailer wordt de opwinding en anticipatie rondom het spel alleen maar groter. In dit artikel zullen we de details van de trailer verkennen en enkele hoogtepunten bespreken.

De nieuwe add-on bevat een nieuw scenario gebaseerd op de originele Dragon Ball-anime en concentreert zich rond de 23e Tenkaichi Budokai. Deze nieuwe DLC voor Dragon Ball Z: Kakarot vindt plaats vóór de gebeurtenissen in de hoofdgame, drie jaar nadat Goku tegen Great Demon King Piccolo vocht en won. Piccolo keerde terug als Majunior en is van plan het toernooi te gebruiken om wraak te nemen en het lot van de wereld te veranderen.

De vijfde Dragon Ball Z: Kakarot DLC zal sterk gericht zijn op gevechten op de grond, die allemaal plaatsvinden in een toernooi format. De trailer toonde gevechten tussen Goku en Junior, Mercenary Tao en Tien en Goku en Tien. Eindelijk is er een gevecht tussen Goku en een gigantische versie van Junior. De trailer pronkt ook met nieuwe mechanismen, waaronder ring-out-overwinningen en knock-down-tellingen.

Dragon Ball Z: Kakarot is sinds de release een enorm succes geweest onder fans en critici. Het spel combineert op meesterlijke wijze de actievolle gevechten en het verhaal van de Dragon Ball Z-anime en manga. Spelers kunnen de iconische momenten uit de serie herbeleven en zelf de rol van Goku en andere geliefde personages op zich nemen. Het spel biedt ook diepgaande RPG-elementen, zoals het verkennen van de open wereld, het trainen van personages en het verzamelen van power-ups.

Fans kunnen uitkijken naar nieuwe avonturen, personages en gevechten in deze uitbreiding. Dragon Ball Z: Kakarot heeft bewezen een waar genot te zijn voor zowel fans van de Dragon Ball Z-serie als liefhebbers van actie-RPG’s. Als je een fan bent van Goku en zijn vrienden, is deze game zeker een must-have voor je collectie. Bereid je voor om de ultieme Dragon Ball Z-ervaring te beleven in Dragon Ball Z: Kakarot en de spannende nieuwe DLC.

Wij hebben al eerder een review uitgebracht voor Dragon ball Z Kakarot lees hem hier.