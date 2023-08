Review: Ratchet & Clank: Rift Apart (PC)

Ratchet & Clank: Rift Apart is na twee jaar sinds zijn oorspronkelijke release dan ook beschikbaar geworden voor PC spelers. In deze review gaan we nadrukkelijk kijken naar de prestaties van het spel.

Enige tijd geleden hebben wij Ratchet & Clank: Rift Apart al uitbundig bekeken toen deze gereleased werd voor de PlayStation 5. Uiteraard werd deze game goed ontvangen en was het een goede toevoeging aan de franchise.

“Ik lag iedere minuut wel op de bank te lachen als een maniak om de memorabele personages, de goed doordachte humor en de nodige flauwe woordgrappen.” Malvin Schuivens, over Ratchet & Clank: Rift Apart.

Mocht je opzoek zijn naar de volledige review omtrent de game, check dan onze gameplay review!

De PC variant van het spel is sinds 26 juli 2023 beschikbaar via Steam. Zo werden er eerder dit jaar al een aantal specificaties bekend wat een computer zou moeten hebben mocht je deze game willen oppikken. Omdat er veel speculaties was omtrent de specificaties van het spel en de benodigdheden, moesten wij deze PC-port ook maar even checken.

Een veel belovende port met nog kleine obstakels

Nu Ratchet & Clank: Rift Apart eindelijk op PC te spelen is, betekent dit niet dat je deze alleen kan spelen met een Playstation 5 controller. Zo werkt een muis- en keyboard uiteraard uitstekend eveneens dat er ondersteuning is voor een Xbox Controller.

Omdat de game oorspronkelijk is uitgekomen voor Playstation 5 maakt de PC versie ook alle functies mogelijk van de DualSense controller. Mocht je het spel niet gespeeld hebben op de Playstation 5 dan mis je niets van de diepgang met de PC versie.

Behoud je je aan de specificaties die Sony bekend heeft gemaakt, dan zul je niet veel problemen ondervinden. Helaas is tegenwoordig niet iedere release of port probleemvrij en blijven game crashes helaas niet uit.

Ziet ‘ie er uit zoals op de Playstation?

Jazeker, deze ziet game er net zo uitstekend uit. Het spel zet alle instellingen correct zodat je in principe direct van start kan gaan, maar je kan de game zelfs er nog beter uit laten zien dan op Playstation. Mocht je deze ervaring willen hebben dan heb je wel echt een dikke gaming PC nodig.

Ratchet & Clank: Rift Apart bezit op de computer geen “Quality of Performance mode”. Zo kwam de game op mijn computer met de “High” preset met een 1440p resolutie uit de doos; hierbij staat ray-tracing uit, NVIDIA DLSS aan en staan niet alle opties op het maximale. Dit zag er uiteraard al heel adembenemend uit. De game haalt met deze instellingen makkelijk 60-70 FPS. Echter bij gevechten of plekken waar veel particles vliegen, kan deze helaas crashen naar een 35-45 FPS.

Natuurlijk heb ik de kraan vol open gedraaid om te kijken hoeveel frames-per-second te behalen was. Op “Ultra” was het spel simpelweg niet te spelen op de geteste computer. Een RTX 3080 gecombineerd met een i9 10900K en een goede NVMe M.2 SSD was dit spel nog te krachtig. Zo kreeg ik een gemiddelde 6-7 FPS waar simpelweg niet lekker mee te spelen valt. Wil je alles toch op het maximale spelen, dan heb je uiteraard een keisnelle SSD nodig en een flinke lading aan VRAM op je grafische kaart.

Zoals eerder vermeld staat DLSS aan, dit is de nieuwe supersampling mode van NVIDIA die het mogelijk zou maken om games op een scherpere manier te spelen. Hierdoor zie je dus meer detail en krijg je meer diepgang in de game. De DLSS functie raad ik persoonlijk aan om deze te laten zoals die staat ingesteld. Zelf heb ik de game getest en merkte dat ik makkelijk 20 FPS miste.

Mocht je geen NVIDIA grafische kaart hebben, dan zijn er natuurlijk ook nog andere modi zoals AMD FSR en de Intel XeSS supersampling modus. Deze werken uiteraard op verschillende grafische kaarten maar hebben ieder een andere impact op de performance.

Verdict

De PC-port van deze game is veelbelovend maar heeft nog enkele obstakels. Het naleven van de aanbevolen specificaties zal zorgen voor een bijna probleemloze ervaring, hoewel game crashes nog steeds mogelijk zijn. Zelfs de minimale specificaties zou een uitstekende gameplay ervaring opleveren.

Omdat dit oorspronkelijk een console game is, adviseer ikzelf om het spel wel te spelen met een controller. Mocht je de volledige ervaring willen dan zelfs specifiek met een Playstation 5 DualSense controller.

Buiten de game crashes en het soms moeten tweaken met de grafische instellingen, ben ik heel tevreden over de prestaties. De problemen die momenteel aanwezig zijn zouden makkelijk verholpen kunnen worden met wat patches in de nabije toekomst.