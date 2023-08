Review: Pikmin 4 pluk je weg naar vrijheid

We zijn al weer bijna 3 jaar verder sinds de remake van Pikmin 3 naar de Nintendo Switch en we zijn al 22 jaar verder sinds de eerste release van Pikmin. De eenvoud van het spel is één van de grote charmes van het spel. Het is een vermakelijke familie game die zo nu en dan echte uitdagingen kent. Maar merendeel van de game is redelijk goed door te komen voor de beginnende gamer. Pikmin 4 is de laatste nieuwe notering in de serie en na het plezier van Pikmin 3 deluxe kon ik niet wachten om weer aan de slag te gaan met onze kleine plukbare vriendjes.

In Pikimin 4 onderneemt Captain OIimar weer een verkenningstocht door de ruimte. Maar zoals we inmiddels wel zijn gewend, heeft Captain Olimar net zo veel pech als verkenningstochten op zijn naam. Captain Olimar strandt voor hem op een onbekende planeet waar hij weer begroet wordt door zijn inmiddels bekende kleine vriendjes de Pikmin. Maar dit keer krijgt Captain Olimar ook nog hulp van een hondachtige genaamd Moss. Maar dan verbreekt de verbinding en komen we terecht bij een groep Rescuers die onderweg zijn naar het noodsignaal van Captain Olimar. Maar ook zij ondervinden het noodlot en crashen net als Captain Olimar op de onbekende planeet.

Eenmaal op de onbekende planeet moet de speler als eerste op zoek gaan naar de rest van de Rescuers. In Pikmin 4 kan je nu dan ook je eigen cosmonaut maken. Hoewel de opties vrij weinig is, geeft het toch weer een beetje flair aan het spel. Samen met Oatchi je eigen hondachtige wezen ga je op pad om de rest van je team terug te vinden en om uiteindelijk Captain Olimar terug te vinden. Oh en of je even genoeg schatten wilt verzamelen om je ruimteschip weer aan de gang te krijgen. Tijdens het zoeken naar je team kom je er vervolgens ook nog eens achter dat er nog meer gestrande cosmonauten zijn die gered moeten worden.

Nachtelijke avonturen in Pikmin 4

In de voorgaande delen van Pikmin waren we altijd uiterst angstig voor als de nacht aanbreekt. Maar in Pikmin 4 gaan we nu dan eindelijk ook de nachten verkennen. Dit is nodig omdat er op deze planeet cosmonauten veranderen naar zogenoemde leaflings. Deze leaflings kunnen genezen worden met een medicijn maar die komt voort uit de nesten van de nieuwe Pikmin soort: de Glow Pikmin. Maar deze zijn alleen actief in de nacht. Op je nachtelijke missies moet je er voor zorgen samen met de Glow Pikmin dat de vijandige wezens het nest niet vernietigen. In een soort tower defense like setting kan je je zelf weren tegen de nachtelijke gevaren.

Overdag verken je zoals gebruikelijk de rest van de wereld waarop je je bevindt. Je ontdek al gauw een nieuw soort Pikmen: de ice Pikmin. Met hun kan je delen water bevriezen om naar plekken te komen waar je eerste niet kon komen met je Pikmin. De groten in Pikmin 4 zijn weer van de kleine dungeons waar je door heen gaat met je Pikmin maar dit keer verstrijkt de tijd langzaam verder in plaats van dat de tijd voor stil gezet. Opletten dus bij het verkennen van grotten. Maar naast dungeons kan je er ook nog een soort time trail en een duel verwachten in de grotten. Hierin moet je je skills van een Dandori laten zien door beter te scoren dan je tegenstander.

De pluks en mins van Pikmin 4

De plu(k)s van Pikmin 4 bevinden zich voornamelijk in de eenvoud van het spel. Je buit de strenge punten van je Pikmin uit om diverse puzzels en vijanden te verslaan. Over het algemeen is het niveau van het spel prima te behappen zonder echt te moeten inspannen. Maar er zit één grot tussen die je wel echt even op het randje van je stoel doet zitten. De wereld, voor ons het bekende aarde, ziet er in weer schitterend uit. Met eastereggs ala Gameboy Advance en dergelijk geeft de game een knipoog naar Nintendo. De nieuwe vijanden en Pikmin zijn een goede aanwinst voor de serie en zie ze graag terug in de volgende Pikmin.

Echter zijn er wel wat kleine mins in Pikmin 4. Grootste min voor mij was de saaie optie tot coöp. Waar je in Pikmin 3 met twee spelers twee cosmonauten bestuurden en elkaar moest helpen, heb je nu steenwerp simulator. Als je de game wilt samenspelen reken er maar op dat je vaak gaat switchen tussen speler 1 en speler 2. Speler 2 zal zich bezig houden met gooien van steentjes en power-ups voor je Pikmin. Meer dan dat hoef je niet te doen als speler 2. Enige wat wel leuk is om te doen zijn de Dandori duels die kan je in ieder geval wel tegen elkaar spelen. Ook had ik graag een moeilijkheidsgraad gezien in de game. Ikzelf kon vrij makkelijk overal door heen lopen zonder echt hinder te vinden van lastige puzzels of vijanden. Je wordt niet echt uitgedaagd in het spel naar mijn mening.

Verdict

Pikmin 4 is een leuke en vermakelijke game voor het hele gezin. De game heeft geen lange of hoge leercurve en heeft zeker geen moeilijke moeilijkheidsgraad. Voor de ervarener gamer wellicht een gemis. Daarnaast is de game niet echt coöp meer iets wat in de voorgaande delen wel heel leuk was. Hopelijk als ze nog een Pikmin 5 gaan maken gaan ze weer terug naar de oude coöp stijl. Maar desondanks blijft het een geweldig spel om te spelen. De sfeer, de muziek en de wereld zien er schitterend uit. Als een klein poppetje rondrennen tussen de gigantische banken en planten is een genot om te doen en te zien. Het verhaal is leuk en langer dan we gewend zijn en we zijn heel blij dat er dit keer geen dag limiet op de game zit. Je kan dus eindeloos door verkennen op de plekken waar je bent geweest.