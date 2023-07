Nieuwe Nintendo console in handen van ontwikkelaars!

VGC laat weten dat enkele bronnen hebben gemeld dat key-partners van Nintendo de nieuwe console al hebben ontvangen in de vorm van een Development Kit. Deze Development Kit is bedoeld voor de ontwikkelaars om de functionaliteiten en kracht van de console te testen voor hun aanstaande games. De Development Kit ziet er meestal heel anders uit dan de console die op de markt verschijnt.

