[Update] Ratchet & Clank Rift Apart speelbaar op de Steam Deck

Update: Digital Foundry heeft op hun Twitter een clip laten zien van hoe het spel draait op de Steam Deck. De Tweet kun je hieronder bekijken:

Lots of controversy at the moment about how meaningful 'Steam Deck Verified' actually is. First impressions of Ratchet and Clank – on far from very low settings – look creditable. Here's a quick capture I did earlier. pic.twitter.com/Hjks4QbJio — Digital Foundry (@digitalfoundry) July 26, 2023

Ratchet & Clank Rift Apart is een game welk menig PlayStation 5 bezitter heeft gespeeld. Deze game gaat nu ook naar de PC komen en zelfs voor de mensen die de Steam Deck bezitten is er nu goed nieuws!

Ratchet & Clank Rift Apart volgt natuurlijk de verhalen van de robot Clank en de hoofdpersoon Ratchet. Op de nieuwe generatie kunnen we weer genieten van een leuk verhaal waarin de helden naar verschillende dimensies moeten afreizen om missies te voltooien. Goed nieuws dus voor PC bezitters die van platform games houden dat dit spel snel te spelen is op hun systemen! Maar ook voor de Steam Deck bezitters is er goed nieuws. Deze game heeft namelijk de tag gekregen ‘Deck Verified’. Maar wat betekend dit nu eigenlijk?

Deck Verified

Deck Verified is een tag welk Valve in het leven heeft geroepen voor haar Steam Deck consoles. Wanneer games deze tag dragen is er verzekerd dat de game goed draait zonder dat hier veel rare dingen hoeven te worden toegepast. De game draait dus ‘ out of the box’. Zo tag is belangrijk omdat de Steam Deck naast een PC platform ook nog eens op Linux draait en dus is het niet een garantie dat elk spel probleemloos draait. Maar met deze tag is er dus een soort zekerheid voor spelers op het platform!

Op de site van Valve kun je ook nog eens enorm goed zien welke games deze tag hebben gekregen!

Hieronder zie je ook nog eens de specificaties welk de ontwikkelaar aan het spel heeft gegeven. Mocht jij dus geen Steam Deck hebben en benieuwd zijn of jij ook het spel kan draaien op de computer:

Het spel is nu te spelen op de computer! Ga jij hem halen? Of laat je deze platformer aan jouw voorbij gaan? Laat het ons weten!