Spoilers: 2 uur aan Assassin’s Creed Jade gameplay lekt online

De Assassin’s Creed-serie zal de komende jaren ontzettend veel content krijgen. Waaronder een volwaardige Open-World RPG. Momenteel is er een beta gaande dus het was een kwestie van tijd voordat de eerste beelden gelekt zouden worden

Assassin’s Creed Jade wordt ontwikkeld door Ubisoft in samenwerking met Level Infinite van Tencent. Deze eerste volwaardige mobiele versie van Assassin’s Creed biedt spelers de kans om hun eigen Assassin te creëren en te duiken in een open wereld spel dat zich afspeelt in het oude China. De gelekte video (die meer dan twee uur aan gameplay tonen) werden geüpload door gebruiker iMobile Gaming. Hier wordt de combat, character creator, open world en parkour van de game geshowd. Hoewel het nog onduidelijk is wanneer het spel zal worden uitgebracht is het duidelijk dat dit een beta versie is. Veel van de stemmen zijn nog niet ingesproken of maken gebruik van AI geautomatiseerde stemmen. Het lijkt erop dat de serie zeer veel connectie zal hebben met eerdere delen uit de serie aangezien er meerdere bekende namen en gezichten de revue passeren. De video bevat natuurlijk spoilers over het begin van het spel!

“Create your own assassin as you leap into Assassin’s Creed Codename JADE, a brand-new mobile open-world game set in Ancient China! Discover the Assassin’s Creed open-world experience optimized for a seamless experience with touch controls. Parkour on the Great Wall, sneak through bustling cities, discover secret locations, and journey through diverse environments with Ancient China as an epic backdrop”

Het spel kreeg eerder dit jaar al een gloednieuwe trailer bij Ubisoft Forward 2023, maar er werd geen officiële releasedatum gegeven. Assassin’s Creed Jade is niet het enige mobiele spel van Ubisoft dat nog geen releasedatum heeft. De uitgever is ook van plan om Rainbow 6 Siege Mobile en The Division Mobile in de komende jaren uit te brengen. Het lijkt er dus op dat Ubisoft volop wil inzetten op de mobiele markt. De meningen zijn hierover verdeeld of dit een goeie zet is.

Assassin’s Creed Jade wordt officieel in de eerste helft van 2024 verwacht en zal gereleased worden voor iOS en Android.

