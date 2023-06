Assassin’s Creed Nexus, Jade en Mirage waren bij Ubisoft Forward!

Tijdens de Ubisoft Forward Live-conferentie heeft Ubisoft nieuwe details onthuld over de langverwachte Assassin’s Creed-games. De focus lag op AC Mirage, AC Nexus VR en AC Codename Jade, die elk de Assassin’s Creed-franchise verrijken en uitbreiden naar nieuwe gebieden. Met deze aankomende releases krijgen spelers de kans om verschillende settings en meeslepende gameplay-ervaringen te verkennen.

Assassin’s Creed Mirage: Terugkeer naar de roots

De presentatie van Mirage toonde klassieke elementen van Assassin’s Creed die sterk doen denken aan de vroege games in de serie. De hoofdrolspeler, Basim, heeft een arsenaal dat onder andere bestaat uit een verborgen mes, een zwaard, een dolk, rookbommen, blaaspijlen en werpmessen. Deze kunnen op verschillende manieren worden geüpgraded. Directe gevechten zouden volgens Ubisoft een “back-up oplossing” moeten zijn als stealth is mislukt en er geen andere keuzes meer zijn. Dit markeert een aanzienlijke afwijking van de meer actiegerichte AC-games van de afgelopen jaren, maar is zeer vergelijkbaar met de manier waarop de vroege games, zoals de eerste AC en AC 2, hun gameplay behandelden.

Het verhaal van Mirage speelt zich af in het 19e-eeuwse Bagdad en volgt Basim, een straatdief die een assassin wordt, maar nachtmerrieachtige visioenen begint te krijgen die verband lijken te houden met zijn lot. Assassin's Creed: Mirage bevindt zich momenteel in de "laatste fase van productie", met een team van meer dan 400 mensen onder leiding van Ubisoft Bordeaux, dat werkt aan het polijsten en debuggen van de game.

Assassin’s Creed Mirage wordt gelanceerd op 12 oktober 2023 en zal beschikbaar zijn op PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X | S, Xbox One, Amazon Luna en Windows PC via de Epic Games Store en de Ubisoft Store. Spelers kunnen zich ook abonneren op Ubisoft+ op Xbox, Amazon Luna en PC via Ubisoft Connect om toegang te krijgen tot de game op de dag van de lancering. Daarnaast biedt de game de “History of Baghdad”-functie, waarin spelers historische informatie kunnen verkennen en afbeeldingen kunnen ontdekken uit gerenommeerde musea en instellingen.

Assassin’s Creed Nexus VR: Een revolutionaire VR-ervaring

Een andere spannende aankondiging tijdens de Ubisoft Forward Live-conferentie was Assassin’s Creed Nexus VR. Deze game, ontwikkeld door Ubisoft Red Storm, markeert de eerste AAA VR-titel binnen de AC-franchise. Spelers zullen legendes onder de assassins belichamen en fysiek hun iconische acties uitvoeren in een volledige VR-game.

Assassin’s Creed Nexus VR, dat gepland staat voor de feestdagen van 2023, biedt spelers de mogelijkheid om geliefde personages zoals Ezio Auditore da Firenze, Kassandra en Connor te ervaren in een compleet nieuw verhaal dat speciaal is ontwikkeld voor VR. De game zal beschikbaar zijn op het Meta Quest-platform, waaronder Meta Quest 2, Meta Quest 3 en Meta Quest Pro.

In Nexus VR heeft Abstergo Industries een manier gevonden om verloren artefacten te gebruiken om herinneringen van mensen te profileren en hun overtuigingen te manipuleren. Spelers zullen de plannen van Abstergo moeten saboteren en nieuwe hoofdstukken ontdekken in het verhaal van elke assassin. De game biedt een meeslepende VR-ervaring waarin spelers met echte bewegingen kunnen vechten met hun wapens, stealthy moeten bewegen en iconische historische steden zoals Venetië, Athene en koloniaal Boston kunnen verkennen.

Assassin’s Creed Codename Jade: Een episch avontuur in het oude China

Ubisoft heeft ook een samenwerking aangekondigd met Level Infinite, een gamingmerk dat zich richt op het leveren van hoogwaardige games aan een wereldwijd publiek. Deze samenwerking zal leiden tot de release van Assassin’s Creed Codename Jade. In deze game krijgen spelers toegang tot een enorme open wereld die zich afspeelt in het oude China van de derde eeuw voor Christus.

Assassin’s Creed Codename Jade biedt spelers de kans om hun personage aan te passen en te personaliseren voordat ze zich storten in een episch avontuur gevuld met oude geschiedenis en verborgen gevaren. Tijdens deze periode heeft de Qin-dynastie China verenigd en de handelsroute naar het Westen veiliggesteld. Spelers zullen moeten strijden tegen woestijnrovers, samenzweringen ontrafelen en nieuwe uitdagingen aangaan, van de Grote Muur tot de keizerlijke hoofdstad Xianyang.

Assassin’s Creed Codename Jade zal de gameplay-elementen waar de franchise om bekend staat, zoals verkenning, parkour, gevechten en moorden, naar het oude China brengen. Om de best mogelijke ervaring te garanderen, zal Ubisoft feedback van spelers verzamelen tijdens verschillende bètafasen, waarvan de eerste later deze zomer zal beginnen. Spelers kunnen zich nu pre-registreren voor de volgende openbare bètafase van Assassin’s Creed Codename Jade op de officiële website.

Met deze nieuwe releases zet Ubisoft opnieuw stappen in de evolutie van de AC-franchise. Van de terugkeer naar de roots in Mirage, de revolutionaire VR-ervaring in Nexus VR tot het epische avontuur in het oude China in Codename Jade, er is voor elke speler iets te beleven. Fans kunnen uitkijken naar de release van deze games en zich laten onderdompelen in de rijke werelden en meeslepende verhalen die de AC-reeks zo geliefd hebben gemaakt.

Ben jij al enthousiast over de toekomst van AC? Of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.