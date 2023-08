Alone in the Dark krijgt een zeer zeldzame collectors edition

Waar gister 2 nieuwe teasers van Alone in the Dark werden gedropt. Hebben we vandaag iets nieuws om naar uit te kijken. THQ Nordic heeft namelijk de Alone in the Dark Collector’s Edition aangekondigd, die wereldwijd beperkt is tot slechts 5000 exemplaren! Deze speciale editie bevat een reeks verzamelobjecten, waaronder een Dark Man-beeldje, een glow-in-the-dark steelbook, een griezelige pop deurhanger, extra DLC-content en nog veel meer.

De Alone in the Dark Collector’s Edition bevat het spel op PS5, Xbox Series X of PC, en is beperkt tot 5000 exemplaren wereldwijd. De eerste 20 exemplaren zijn verkrijgbaar in de THQ Nordic Vienna Store, terwijl de rest internationaal beschikbaar is via de THQ Nordic online store en geselecteerde retailpartners. Het 5000ste exemplaar zal worden geleverd aan het Embracer Games Archive. Daarnaast is ook de fysieke standaardeditie van Alone in the Dark voor de PC beperkt tot 3500 exemplaren wereldwijd.

Voor meer informatie over de game kun je de aankomende THQ Nordic Digital Showcase bekijken op op 26 Mei om 02:00 s’nachts.

Alone in the Dark is een eerbetoon aan het baanbrekende origineel en laat je een angstaanjagend verhaal ervaren door de ogen van een van de twee protagonisten: speel als Edward Carnby of Emily Hartwood in deze herinterpretatie van de klassieke survival horror game. Verken je omgevingen, vecht tegen monsters, los puzzels op en onthul de ongemakkelijke waarheid van Derceto Manor.

Diep in het zuiden van de jaren 1920 is de oom van Emily Hartwood vermist. Samen met privédetective Edward Carnby begint ze aan een reis naar Derceto Manor, een huis voor geesteszieken waar iets op de loer ligt. Je zult vreemde bewoners, nachtmerrieachtige rijken, gevaarlijke monsters tegenkomen en uiteindelijk het plot van een opkomend kwaad onthullen.

Alone in the Dark wordt ontwikkeld door Pieces Interactive in Zweden en zal uitkomen op PC, Xbox Series S/X en PlayStation®5. De game kan nu al worden voorbesteld op Steam, PlayStation Store en Microsoft Store.

