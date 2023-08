Gamescom ONL gaat minder over nieuwe games

Gamescom ONL wordt elk jaar aan elkaar gepraat door Geoff Keighley. Deze persoon is al bijna niet meer weg te denken van persconferenties over games en heeft ook zijn eigen succesvolle Video Game Awards, een avond waar developers hun werk in de spotlight komt te staan.

Volgens Keighley is dit jaar Gamescom ONL meer over updates van al bestaande spellen dan over compleet nieuwe games. Specifieker over games die de aankomende 12 maanden zullen gaan uitkomen. In een interview met VGC heeft hij het volgende te zeggen:

“It’s going to be an exciting show with new looks at many announced upcoming games like Alan Wake 2, and Black Myth Wukong,” Keighley said. “This year’s ONL is less about announcing brand new projects, and more about giving fans updates on some of the biggest games due out over the next year.”