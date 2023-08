Pokémon TCG: Raging Surf en nieuwe (oude) mechanics

The Pokémon company heeft een nieuwe trading card game set voor Japan onthuld: Raging Surf. De nieuwe set zal een aantal nieuwe zaken introduceren maar ook een oude mechanic terug de TCG in brengen. De TM kaarten kwamen voor het eerst aan bod in de 2001/2002 expedition base set. Na Rising Rivals keerde de mechanic niet meer terug.

Tot zover hebben we enkele kaarten van de Raging Surf set gezien. Deze komt in Japan in september uit. De grootste hits die we tot zover hebben gezien zijn de Water tera-type Garchomp ex en de grass tera-type Froslass ex. Daarnaast zal Gholdengo, de inmiddels welbekende gouden Pokémon, in de set voorkomen. De twee technical machines die werden onthuld zijn energy turbo en een sneak attack kaart.

Technical machines geven in tcg pokemon de mogelijkheid om moves te leren die buiten hun normale moveset leren. Spelers kunnen hun pokemon zo tijdelijk een nieuwe move leren die een enkele keer gebruikt kan worden en dan naar de discard pile gaat aan het einde van de beurt.

Energy turbo stelt spelers in staat om twee basic energies uit hun deck te halen en aan een benched pokemon te hechten. Sneak attack is een aanval die 100 damage doet aan enige pokemon die een damage counter heeft.

Ondertussen komen er ook berichten naar buiten over de Paradox Rift set. Deze zal bestaan uit kaarten van de Japanse sets Ancient Roar, Raging Surf en Future Flash. Ancient Roar en Future Flash worden rond oktober 2023. Deze sets zullen zich richten op de Paradox Pokémon die een “Ancient” en “future” feature krijgen die een beetje doet denken aan de bekende Rapid, Single en Fusion strike mechanic.

Ondertussen zijn wij nog volop bezig met het openmaken van de Obsidian Flames set en kijken wij enorm uit naar de 151 set. De pack openings kun je uiteraard via onze channels zien!