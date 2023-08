Modern Warfare III krijgt gameplay trailer

Modern Warfare III lanceert in november dit jaar, met 16 multiplayer maps, open wereld zombie modes en de terugkeer van welbekende schurk Makarov. Tijdens de Opening Night Live op Gamescom 2023, krijgen we meer te zien over deze game.

De meningen zijn momenteel nog enorm verdeeld, ook in armen met alle controversie rondom Call of Duty. Maar, toch is er genoeg hype omtrent dit nieuwe Call of Duty avontuur. Modern Warfare III wordt een directe sequel op de vorige. Daarbij gaat Sledgehammer ons introduceren aan een nieuwe manier van verhaal missies. Open Combat Missions worden cinematic missies waar spelers met interactie krijgen met hun verhaal dan ooit ervoor. De speler bepaald hoe hij of zij door de missies speelt. Missies zijn interactiever en vrijer, althans dat laat de nieuwe gameplay zien. We bekijken een nachtmissie, waar we op zoek gaan naar Makarov. Je ziet hier hoe mooi de game eruit ziet, echter ziet het ook grotendeels uit als content die we al kennen.

Tijdens de showcase zie je ook hoe veel meer er gedaan is geworden met het sound design, die in de laatste 2 delen sowieso al enorm sterk was. Welke vernieuwingen we verder kunnen verwachten, zal in de loop der tijd duidelijker worden!

Bekijk de nieuwe gameplay trailer hier beneden, waar de een deel van het verhaal kunnen meekrijgen:

Call of Duty: Modern Warfare III verschijnt op 10 november 2023. Kijk jij er naar uit? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!