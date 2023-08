Crimson Desert laat nieuwe gameplay en details zien

Crimson Desert, de langverwachte RPG van Pearl Abyss, makers van Black Desert Online, laat tijdens Gamescom Opening Night Live nieuwe gameplay beelden zien. De RPG is kleurrijk en zit bomvol acties en features.

Als we de getoonde beelden van de Opening Night Live mogen geloven belooft Crimson Desert één van de meest feature rijke RPG te worden van deze tijd. We zien beelden van combat, horseback combat, klimmen a la Assassin’s Creed en nog veel meer.

De beschrijving van de trailer luidt als volgt: “Een episch verhaal van overleven met de nadruk op meeslepende vertelling en intense actie, Crimson Desert volgt een groep worstelende huurlingen en de vele personages die hun paden kruisen op het uitgestrekte continent Pywel. Dit is een wereld waar helden worden geboren, maar niet zonder ongelooflijke ontberingen, pijn en doorzettingsvermogen.”

De RPG van Pearl Abyss heeft nog geen verwachte releasedatum, maar verschijnt zodra deze klaar is voor release op zowel PC als console.