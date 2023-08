Sky: Children of the Light wereldrecord op Gamescom!

We zijn deze week op Gamescom en dat betekend dat we veel games te zien gaan krijgen en dat betekend dus ook veel nieuws voor jullie! Sky: Children of the Light staat ook op Gamescom en gaat voor een Guinness world record!

Thatgamecompany is een naam dat bij veel gamers bekend voorkomt. Toch is hun nieuwste succesvolle game Sky: Children of the Light toch iets minder bekend nog in Europa. Wij hebben de kans gekregen om met de ontwikkelaars achter deze game te praten over het spel en de positieve impact die de game uit draagt naar de gaming community. Meer hierover en mijn eigen bevindingen komen in een ander artikel!

Sky: Children of the Light wereldrecord

In dit artikel gaat het over een heus Guinness world record welk de game wilt gaan voltooien op Gamescom. Kijk snel de trailer hieronder:

Het record dat verbroken moet gaan worden is van meeste gebruikers tijdens een concert in een virtuele wereld. Dit willen ze doen door op vrijdag 25 augustus tussen drie en vier uur in de middag met meer dan 10.000 mensen samen te komen in de virtuele ruimte om te genieten van een 45 minuten durend concert. Na deze poging is er elke vier uur een nieuw concert waar spelers samen kunnen komen.

Hoe doe ik mee?

Mocht jij nou deel willen zijn van dit spektakel kun jij Sky gratis downloaden op de Nintendo Switch, PlayStation 4/5 of een iOS/Android toestel. Daarna kan de speler naar de ‘Valley of triumph’s Coliseum’ of spreken met de ‘Aurora Guide’ in de thuisbasis.

Kun jij nou toch niet mee doen dan is er ook nog de mogelijkheid om mee te kijken naar de stream van het evenement. Ook is er een speciale hashtag gemaakt #thatskyworldrecord om mensen nog meer te verbinden tijdens het evenement.

Waarom?

Meer hierover komt in het aankomende artikel waarin ik praat met de makers van de game. Maar de positiviteit die de game uitdraagt wordt gebundeld met de kracht van de engine om meer dan 10.000 mensen virtueel samen te brengen op een plek. Technisch gezien natuurlijk erg indrukwekkend als je hierover gaat nadenken want waar we spellen kennen waar 100 spelers strijden om een nummer 1 plek is het bij deze game 10.000 mensen die allemaal winnen en een goeie tijd hebben. Overal ter wereld.

Ook geeft de ontwikkelaar nog aan het volgende te kunnen doen tijdens het evenement

Additional Fun: Before the record-setting hour, Sky players can: Collaborate and compete with fellow players in an array of mini-games

Embark on a sensory journey like no other with a sound bath, ride on crabs and

gravity-defying swings Chat with tried-and true friends and make new ones with kindred spirits

Take to the virtual skies and navigate Sky’s boundless horizons

Transform the streets of Sky into a spontaneous flash mob parade

De Sky: Children of the Light wereldrecord komt eraan. De laatste informatie over dit evenement kun je vinden op de website kijk ook zeker uit naar onze impressies van de game tijdens Gamescom in een volgend artikel!