[Gamescom Preview] Tormented Souls II

Wij zijn op Gamescom en dat betekend dat we veel nieuwe games mogen checken. Woensdag zaten wij bij Pqube voor een speciale aankondiging. Tormented Souls II komt er namelijk aan!

Tormented Souls II is het vervolg op, je raadt het al, Tormented Souls. Ik heb met de developers mogen zitten en zij hebben mij meer verteld over de game.

Vernieuwd en verbeterd

Een tweede game is natuurlijk altijd een speciaal moment. Een terugkeer voor oude fans en voor sommige een kennismaking met een nieuwe serie. Tormented Souls II beloofd alles te pakken van de eerste game en naar een nog hoger niveau te tillen. Met een nieuwe engine en verbeterde quality of life improvements beloofd de developer de game naar een nog hoger niveau te tillen dan de eerste game.

Caroline Walker keert terug

De developers legde uit dat Caroline Walker, de hoofdpersonage van de eerste game natuurlijk veel heeft meegemaakt. Deze ervaring neemt zij nu mee naar de tweede game. Dit maakt voor een interessante evolutie van het karakter wat zo speciaal is voor fans van de eerste game.

Nieuwe vijanden, nieuwe puzzels en nog meer zoeken

In de nieuwe game zullen ook meer nieuwe vijanden zijn. Aan jouw de taak om Caroline te navigeren in het donker zodat deze door het verhaal kan spelen. Ook zijn er meer puzzels voor het personage, en jou, om op te lossen.

Tormented Souls in de aanbieding

Mocht jij de eerste game nou nog niet gespeeld hebben dan is er goed nieuws. De eerste game is namelijk in de aanbieding voor PC en consoles. Deze korting kan wel oplopen tot 60 procent, dus lijkt deze horror game jouw wel iets dan kan je op deze manier goed kennis maken met de eerste game en Caroline Walker!

Tormented Souls II is te spelen op Steam, Epic, GOG, PlayStation 5, en Xbox Series X/S. Een release datum is nog niet gegeven. Wel kan jij de game op deze platformen al pre-orderen.