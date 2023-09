Preview: Classified: France ‘44

Op Gamescom krijg je altijd de kans om veel toffe nieuwe games te spelen. Sommige van deze games introduceren dan mechanics waar jij weer verbaasd over raakt. Classified: France ‘44 is zo een game.

Classified: France ‘44 is een turn-based strategy game, tijdens de tweede wereldoorlog net voor de invasie van frankrijk in Juni 1944, D-day.

Speciaal team

Jij hebt de leiding in een speciaal team van verschillende landen en natuurlijk Franse soldaten. Je kunt door het spel heen nieuwe mensen aan jouw team toevoegen. Binnen het spel krijg je de mogelijkheid om het de Duitsers moeilijk te maken. Maar, werd ons verteld, hoe meer chaos je maakt. Hoe meer jij een licht op jou en je team zet.

Verschillende manieren van spelen

Binnen het spel krijg je de mogelijkheid om verschillende missies te doen. De campaign heeft bijvoorbeeld meerdere eindes waardoor geen playthrough het zelfde is! Ook is er voor de creatieve mensen een tool om jouw eigen levels en missies te maken. Je hoeft je dus niet te vervelen wanneer je alle eindes hebt door gespeeld!

Je kunt er voor kiezen om te sluipen of om gelijk ten aanval te trekken. Elke speelstijl heeft zo zijn voor en nadelen.

Elk schot telt

Wat mij zo positief bij bleef was het moraal systeem in de game. Bij veel spellen is het zo dat wanneer jij een schot mist of een vijand mist een schot, dan is dat ook alles. In deze game wil de maker echt het gevoel van een oorlog maken. Een oorlog is niet als een spel en schoten kunnen angst veroorzaken in het heetst van de strijd. Wanneer je dus een schot mist kan dit alsnog effect hebben op vijanden. Zij kunnen bang worden door het vele geweld dat jij veroorzaakt. Een hele interessante mechanic die ik zelf nog niet eerder had gezien!

Eigen mening

Deze game heeft enorm veel. Een rijke manier van upgraden en mensen aan je team toevoegen. Morele systemen waar jij keuzes moet maken en verschillende manieren om het spel te spelen. Als je dan ook nog eens kijkt naar de verschillende eindes zie je dat de maker veel in deze game heeft gestopt. Wij hopen dat het een succes is en er nog meer van dit soort verhalen in de toekomst verteld kunnen gaan worden. Absolutely Games haar nieuwste game beloofd in ieder geval een rijke wereld met verschillende karakters in een wereld die geen campaign hetzelfde is. Classified: France ‘44 komt uit in 2023 voor de PC!