Preview: Fretless

Ondergetekende heeft nog een paar artikelen van games die wij hebben bekeken op Gamescom die getikt gaan worden. Wij mochten Fretless spelen. Deze turn based RPG met een melodische toon!

Fretless is gemaakt door Ritual Studios. Dit bedrijf haar liefde voor games ligt voornamelijk in pixel art, iets dat je ook terug ziet bij deze game. Het team bestaat uit vier vrienden die al zes jaar samen werken!

Op de beat

Deze ritmische RPG heeft veel muziek elementen in zich. Er zitten verschillende instrumenten in het spel welk natuurlijk allemaal hun eigen muziek met zich mee brengen. Wanneer je bijvoorbeeld een ultra aanval doet in een gevecht moet je een bepaalde knoppen combinatie door gaan om de vijand te verslaan. Hoe beter je dit doet, hoe meer damage je doet!

Leuk aan dit spel is dus dat je veel kanten kan op gaan met jouw karakter. Als jij dan ook nog eens een instrument bespeeld dan kan jij dit instrument dus bijna zeker ook gebruiken in het spel. Maar laat dit je niet tegen houden als je niet zo muzikaal bent (zoals ik), er is genoeg te beleven in de wereld en haar karakters.

Wanneer je naar de trailer kijkt zie je verschillende levels en vijanden die jij onderweg kan tegen komen. De levels zijn heel divers. Ook zie je in de trailer kort wat je kan doen met wapen (instrument) upgrades. Deze kun je verdienen door de levels door te spelen en zo het ultieme karakter te maken.

Eigen mening

Fretless was een hele interessante game van een interessante studio. Voor mij persoonlijk is dit genre aan games nog vrij vers maar het is goed om te zien dat er veel mogelijkheden zitten om de game voor iedereen leuk te houden. Ook als je niet een instrument speelt. Op dit moment staat de release voor de game op 2024 en komt het spel uit op de PC. Ga jij hem halen?