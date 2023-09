Preview: PDP REALMz

Op gamescom hebben wij een bezoekje gebracht aan controller fabrikant PDP. Dé nieuwe controller lijn REALMz hebben wij even gecheckt!

Het bekende merk voor gaming-accessoires, PDP, kondigt met trots een samenwerking aan met meerdere IP-partners, waaronder Sega of America, Inc., Hasbro® en Nintendo®, voor een reeks unieke accessoires voor de Nintendo Switch™ en Xbox-systemen.

REALMz™ is een nieuwe productlijn waarmee gamers zich kunnen onderdompelen in de werelden van hun favoriete games. Elke controller bevat een doorzichtige behuizing met een iconische karakterfiguur, ook zitten er mooie LED-lichtjes in!

Van de bovenstaande controllers zijn er bedrade varianten maar ook wireless varianten. Ook is er een Xbox uitvoering van de Sonic variant. Echter is Xbox controller alleen bedraad, mogelijk komt er een draadloze variant later in de collectie uit maar nog niets is zeker.

Naast de controllers zal PDP ook een REALMz headset uit gaan brengen, speciaal voor de Nintendo Switch. Momenteel is er maar één design beschikbaar maar er zullen meerdere samenwerkingen gaan volgen in de toekomst om ook de headset lijn uit te breiden.

Dé perfecte combinatie

De REALMz-controller- en headsetlijn vormt de perfecte combinatie van gamen en verzamelen. REALMz is de nieuwste toevoeging aan PDP’s lange geschiedenis van figuurtjes in de gamingwereld, waaronder eerdere samenwerkingen voor het ontwerpen en produceren van Disney Infinity-figuurtjes.

De REALMz-controllers en headsets zijn vanaf vrijdag 25 augustus te bestellen op pdp.com en bij deelnemende retailers online. Ze zullen ook dit najaar verkrijgbaar zijn bij een breed scala aan winkels in de EU.

In het najaar zullen de controllers verkrijgbaar zijn in Nederland bij onder andere Coolblue, Bol.com, Intertoys en Media Markt.