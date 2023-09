Simracing wordt groter met EA SPORTS WRC

Electronic Arts heeft vandaag een nieuwe IP aangekondigd genaamd EA SPORTS WRC. Een nieuwe rally simulator voor alle simracers en enthousiasten!

Codemasters gaat weer aan de slag met een nieuwe simracer. Van hetzelfde team die de bekende DiRT Rally-series heeft gemaakt in de afgelopen 25 jaar, komt deze nieuwe rally game op de markt.

EA SPORTS WRC wordt de allereerste echte next-gen rally-game voor fanatieke simracers. Met de nieuwe Unreal Engine en de physics uit DiRT Rally 2.0 wordt deze game naar de markt gebracht.

Test jouw auto beheersing in nieuwe etappes die langer én gedetailleerder zijn dan ooit. Ook zullen we de 18* officiële FIA World Rally Championship-locaties terug zien. Dat betekent meer dan 600 kilometer aan asfalt, gravel en sneeuw.

Rij in jouw favoriete officiëel gelicenseerde wagens van de huidige WRC klassement, WRC2 én Junior WRC-voertuigen. Codemasters werkt samen met officiële WRC-teams en fabrikanten, waaronder Ford, Toyota en Hyundai. De hybride 4WD Rally1-auto’s zijn enkele van de snelste uit de geschiedenis van de sport en zijn in staat om met ongelooflijke snelheden om te gaan met toegetakelde ondergronden, hoge sprongen en zware weersomstandigheden.

Ook zullen er maar liefst 68 iconische rally voertuigen uit de laatste 60 jaar terug te vinden zijn.

“Dit is de rallygame die we altijd hebben willen maken, waarin de grote hoeveelheid kennis en expertise van onze studio wordt gecombineerd met de officiële WRC-licentie.” – Ross Gowing, Senior Creative Director bij Codemasters.

Kruip in de huid van een echte coureur

Het nieuwe geavanceerde “Dynamic Handling-system” verfijnt het originele physics model dat Codemasters had gemaakt voor hun DiRT Rally series. Deze nieuwe iteratie game physics zorgt ervoor dat de speler een realistische off-road-ervaring die men nergens anders kan vinden.

Samen met verschillende coureurs van het WRC kampioenschap is er uitbundig gewerkt aan de ervaring die men door het stuur (tegenwoordig ook pedalen) gaat voelen.

Natuurlijk moeten we ook niet de audio vergeten, dat is natuurlijk het belangrijkste in de motorsport. Ieder item dat geluid maakt heeft evenveel liefde en zorg gekregen, van springen met de auto tot aan de pace notes van je co-driver.

Jouw carrière, jouw auto

Met de introductie van “Builder” maak jij je dromen waar. In deze mode kun jij je eigen rally auto van top tot teen maken. Van het selecteren naar chassis tot het kiezen van specifieke mechanische onderdelen. Spelers kunnen op allerlei manieren aan hun auto sleutelen voordat je deelneemt aan het wereldkampioenschap.

Multiplayer, ook cross-platform

EA SPORTS WRC brengt alle fans samen via de multiplayer. Tot wel 32 spelers kunnen racen tegelijkertijd, ongeacht op welk platform je speelt.

Dankzij het EA Racenet, Racenet was ook al beschikbaar in DiRT Rally 2.0, kunnen Clubs worden aangemaakt en worden gebruikt als community hub. Hieruit kunnen, net zoals in de vorige game, toernooien opgezet worden of live races.

Naast gepersonaliseerde events kunnen spelers ook ervoor kiezen om het FIA WRC 2023-seizoen her te beleven óf natuurlijk een van de klassiekere events uit de archieven.

Al vrij snel beschikbaar

Desondanks deze rally simulator vandaag, 5 september 2023, pas is aangekondigd komt deze al vrij snel op de markt. Vanaf 3 november 2023 zal het spel beschikbaar worden op de markt.

Alle spelers die EA SPORTS WRC pre-orderen krijgen drie dagen eerder toegang tot de volledige game vanaf 31 oktober 2023. Ook ontvangen zij vijf VIP passes. Iedere pass bevat extra post-launch content en vanity packs met liveries en kleding.

De titel wordt uitgebracht voor PlayStation®5, Xbox Series X en PC via de EA App, Epic Store en Steam. Alle last-gen consoles zoals de Xbox One en Playstation 4 zullen deze titel helaas niet verkrijgen.