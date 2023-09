Cities: Skylines 2 – Kaarten en thema’s

Paradox Interactive heeft onlangs nieuwe details vrijgegeven met betrekking tot hun aankomende game, Cities: Skylines 2. De focus van deze onthulling lag op de kaarten en thema’s die de spelers kunnen verwachten. Een opmerkelijke verandering ten opzichte van het voorgaande deel is de aanpak van kaartkeuze en -ontwerp.

Kaartgrootte

In Cities: Skylines 2 zal het proces van kaartkeuze en -ontwerp een vernieuwde aanpak hebben. Spelers kunnen speelbare gebieden verkennen die tot wel vijf keer groter zijn dan die in de originele game. In de oorspronkelijke Cities: Skylines bestond het speelbare gebied uit 5×5 tegels, waarvan er 9 konden worden aangeschaft zodra ze werden ontgrendeld. Elk van deze tegels besloeg een oppervlakte van 1,92 x 1,92 km, wat resulteerde in een totaal speelbaar gebied van 92,16 km².

Echter, in Cities: Skylines 2 zal elke kaarttegel bijna een derde van de grootte hebben ten opzichte van het origineel. Het opvallende verschil is dat bijna alle tegels ontgrendeld kunnen worden, wat resulteert in maar liefst 441 kaarttegels. Dit breidt het speelbare gebied uit tot 159 km², een indrukwekkende toename van ongeveer vijf keer de grootte van de originele game.

Nieuwe kaarten

Naast deze schaalveranderingen introduceert de game ook een nieuwe benadering van kaartontwerp. Spelers worden niet alleen voorzien van generieke kaarten met uiteenlopende klimaten, maar ook uitdagende scenario’s die hun vaardigheden om een stad te bouwen en te besturen op de proef stellen. Elke kaart brengt unieke uitdagingen met zich mee door de variërende landschappen.

Wanneer een kaart wordt geselecteerd, worden essentiële details getoond, zoals klimaatgegevens, de ligging op het halfrond, seizoensinvloeden, bebouwbaar oppervlak en natuurlijke hulpbronnen. Een opvallende toevoeging aan Cities: Skylines 2 zijn verschillende thema’s, waaronder Noord-Amerikaans en Europees. Deze thema’s bieden spelers de mogelijkheid om de stijl van wegen en gebouwen in hun stad aan te passen aan hun voorkeur.

Als je meer informatie wilt, bekijk dan de video hieronder en vergeet niet de volledige blogpost Cities: Skylines 2 Maps and Themes hier te bekijken. Deel je mening met ons op Facebook of in de reacties hieronder.