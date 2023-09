iPhone 15 Pro: Console gaming in je handjes

In de wereld van games komen er wel eens nieuwstjes naar buiten waar je toch even met je mond vol tanden staat, zo ook de aankondiging vanuit Apple zijn laatste Wonderlust live-stream. Dat je een aardig potje kon mobile gamen op iPhone en Android tegenwoordig was al bekend, maar de iPhone 15 neemt dit idee naar een hoger niveau

Apple heeft onlangs haar nieuwste iPhone-modellen onthuld: de iPhone 15, Pro en Pro Max. Maar wat deze lancering echt opmerkelijk maakt voor gamers, is het vermogen van de Pro en Pro Max om volledige consoleversies van recente en aankomende games te spelen. Dit betekent dat eerder uitgebrachte console titels zoals Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding binnenkort op de iPhone 15 Pro te spelen zijn. Maar dat is natuurlijk niet alles, de grote klapper was de aankondiging dat Assassin’s Creed Mirage vanaf begin volgend jaar te spelen zal zijn op de iPhone 15 Pro. Dit betekent dat we in het aankomende jaar maar liefst twee Assassin’s Creed games kunnen spelen op een mobiel apparaat. Het eerder aangekondigde Assassin’s Creed Jade wordt ook exclusief ontwikkeld voor mobiele telefoons.

Deze gaming-capaciteit wordt mogelijk gemaakt door de A17 Pro-chip, de eerste 3-nanometer chip in de industrie. Apple beweert dat de nieuwe CPU tot 10% sneller is en de neurale motor nu tot 2x sneller is. Bovendien ondersteunt de telefoon raytracing, wat zorgt voor vloeiendere graphics en een meeslependere AR- en game-ervaring. Raytracing is tegenwoordig ook al present in de huidige next-gen consoles. Dat het nu ook tot een zekere hoogte mogelijk is in mobieltjes is vrij uniek.

De iPhone 15 Pro en Pro Max zullen op 22 september worden gelanceerd, met pre-orders die beginnen op 15 september. De prijzen beginnen bij $999 voor de iPhone 15 Pro en $1199 voor de Pro Max.

