Princess Peach: Showtime lanceert 22 Maart

Nintendo, het iconische gamingbedrijf dat ons enkele van de meest geliefde personages en franchises in de geschiedenis van videogames heeft gebracht, heeft onlangs meer details onthuld over hun aankomende game: Princess Peach: Showtime. Deze game, gepland voor lancering op 22 maart, belooft fans de eerste game te geven van Princess Peach

In Princess Peach: Showtime wordt de geliefde prinses belast met de nobele taak om het Sparkle Theater en alle shows die daar worden opgevoerd te redden. Het kwaadaardige duo, de Wicked Grape en de Sour Bunch, hebben het theater overgenomen, waardoor de shows en hun artiesten in gevaar zijn. Samen met de bewaker van het theater, Stella, moet Princess Peach de dag redden. Maar dit is geen gewoon reddingsmissie. Nintendo heeft aangekondigd dat Peach in staat zal zijn om te transformeren en fantastische, show-stopping vaardigheden te gebruiken om het tegen de Sour Bunch op te nemen.

Het concept van de game is zowel innovatief als nostalgisch. Terwijl het idee van Princess Peach die de hoofdrol speelt in haar eigen avontuur relatief nieuw is, roept het ook herinneringen op aan eerdere games waarin zij een prominente rol speelde. Dit nieuwe avontuur belooft echter unieke gameplay-mechanica en een boeiend verhaal dat zowel oude als nieuwe fans zal aanspreken.

De trailer van de game, die door Nintendo is vrijgegeven, geeft spelers een voorproefje van wat ze kunnen verwachten. Van de levendige en kleurrijke graphics tot de boeiende gameplay-mechanics, Princess Peach: Showtime lijkt alle ingrediënten te hebben om een hit te worden. Het is ook vermeldenswaard dat dit nieuwe spel zich onderscheidt van andere titels in het Mario-universum. In plaats van de traditionele platform actie waar de franchise bekend om staat, lijkt Princess Peach: Showtime zich meer te richten op puzzeloplossing, strategie en het gebruik van Peach’s unieke vaardigheden om uitdagingen te overwinnen.

Kijk jij al uit naar Peach haar eerste solo game? Deel je mening met ons op Facebook of in de reacties hieronder.