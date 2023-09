Review: Pokémon Scarlet and Violet: The Teal Mask

Pokémon keert terug met een nieuwe DLC voor de Scarlet en Violet games. In The Teal Mask maken we kennis met ogerpon en het verhaal dat achter deze mysterieuze pokémon en de kitakami regio. In deze regio verkennen we de legendes om deze pokémon, ontmoeten we nieuwe vrienden en krijgen we toegang tot 102 terugkerende pokémon.

Deze review zal lichte spoilers bevatten. Om een goed beeld te geven van waarom de DLC deze score krijgt, is enig inzicht in het verhaal nodig.

Verhaal

Vanwege een uitwisselingsprogramma op school, krijgen we een reis naar de Kitakami regio. Een regio waarin het mask festival en de loyal three centraal staan. Volgens oude legende zou een ogre pokémon, Ogerpon, de stad hebben geterorriseerd. Vervolgens zouden de loyal three Ogerpon hebben verjaagd. We leren echter al snel dat dit verhaal niet klopt en de bevolking van kitakami in een soort gehersenspoelde staat dit verhaal volgt. Ogerpon zou naar de bergen zijn gedreven en leefde daar in eenzaamheid. Het werkelijke verhaal is dat Ogerpon met een trainer reisde, die voor hem een aantal maskers maakte. Toen de loyal three aanvielen, bleef niets achter. Ook Ogerpon zijn trainer werd verjaagd. Wat er precies is gebeurd krijgen we helaas niet te weten. We komen er zo achter dat niet ogerpon, maar juist de loyal three de bad guys zijn.

We gaan op onze ontdekkingsreis door de kitakami regio een samenwerking met Kieran aan, een verlegen jongeman die moeite lijkt te hebben met zijn gevoelens van minderwaardigheid, onzekerheid en eenzaamheid. Kieran kan zich dan ook goed vinden in het verhaal van Ogerpon en krijgt al snel medelijden met de legendarische pokémon. We leren Kieren veelal kennen door de discussies mijn zijn zus. Dit lijkt een enorm giftige relatie te zijn waarin zijn zus hem steeds wegzet als een “angsty teenager”. Kieran zijn gevoelens worden gedurende het verhaal dan ook zelden serieus genomen. Wanneer Kieren er achter komt dat zijn zus het ware verhaal van Ogerpon heeft verzwegen, steelt hij het masker dat ogerpon heeft laten vallen en wij opgeraapt hebben. Dit masker hebben we nodig, gezien we Ogerpon proberen te vinden. Dit resulteert in een aantal pokémon battles waarin we, een eigenlijk al door zichzelf en zijn relatie met zijn zus verslagen , Kieren nog een keer een aantal klappen geven.

Kieran zijn woede uitbarsting brengen op een of andere manier de loyal three terug. Hoe deze pokémon weer tot leven zijn gekomen is niet duidelijk. Wij moeten het natuurlijk tegen deze pokémon opnemen. Wanneer we dat gedaan hebben kunnen we terug naar ogerpon en krijgen we uiteindelijk de kans deze pokémon te vangen. Dit onder het oog van een bedroefde Kieran die het nog één keer tegen je opneemt omdat hij zelf graag de trainer van ogerpon wil worden. In geen enkel moment van dit verhaal voelde ik me de held van het verhaal. We trappen op de ziel van een onbegrepen jongeman en kapen een pokémon aan welke hij gehecht is voor zijn neus weg. Dit heeft natuurlijk zoals in bijna elk pokémon verhaal een zoetsappig einde. Na de story krijgen we de kans om de loyal three te vangen.

Gameplay

Hier is weinig nieuws. De Teal Mask DLC volgt natuurlijk de formule van de base game. Er komen dan ook nauwelijks nieuwe mechanics voor. De game blijft echter geplaagd door performance issues. Vooral tijdens de cutscenes bewegen de NPCs zich in een treurige 10fps. Hoewel de cutscenes soms indrukwekkend zijn geeft dit vaak het gevoel dat je de making-of een stopmotion film aan het kijken bent. Ook rare licht effecten, haperende wilde pokémon en andere vreemde voorvallen komen veelvoudig voor.

Terugkerende Pokémon

Voor wie nog bezig is met het verzamelen van alle Pokémon is dit misschien wel een prettige DLC. De Kitakami regio voegt een nieuwe dex toe met daarin 200 pokémon. Daarin krijgen we een paar nieuwe pokemon waaronder Poltchageist, de matcha pokémon, de loyal three, ogerpon, dipplin en een nieuwe vorm van Ursaluna, de evolutie van ursaring.

De Teal Mask dex is opgebouwd uit een mooie variatie van pokémon uit verschillende generaties van de games. Dit maakt het leuk om de dex te voltooien. Het voltooien van de dex levert echter nauwelijks wat op naast een charm die zorgt voor meer Tera shards na raid battles.

Verdict

Pokémon Scarlet and Violet: The Teal Mask brengt weinig nieuws met zich mee en er blijven een groot aantal mysteries uit de base game onopgelost. Wel maken we kennis met een aandoenlijke nieuwe legendary pokémon en een kleurrijke cast aan nieuwe NPC characters.

Technische problemen blijven de game in de weg zitten. Deze zijn soms nog erger dan ze in de base game waren. De Kitakami regio is daarnaast niet heel groot. Buiten het verhaal om is er weinig te verkennen.

Je zal met het verhaal ongeveer 5 uur bezig zijn. Wil je dan nog de rest voltooien, waaronder de dex compleet maken en in een mini game een shiny munchlax scoren, ben je nog zo’n 10-15 uur bezig. Al met al genoeg uren gezien de prijs van de DLC. Dat wil niet zeggen dat ik deze DLC kan aanraden. Ik denk dat echte pokémon liefhebbers en completionists zich natuurlijk zullen vermaken. Vond je de base game echter niet geweldig en had je last van de perfomance issues, dan zou ik deze DLC laten liggen.