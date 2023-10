Review: Forza Motorsport

Na 6 lange jaren is er eindelijk een nieuw deel van Forza Motorsport uitgekomen. Je leest het goed, dit keer geen deel 8 maar een reboot van de bekende serie.

Xbox en Turn 10 Studios hebben samen eindelijk een nieuw deel van Forza Motorsport uitgebracht die terug gaat naar het serieuze racen. Geen open wereld zoals in de Horizon series maar keivette racetracks die wheel-to-wheel action mogelijk maken. Met een vernieuwd systeem en een hele verse game-engine wordt deze simcade met trots uitgebracht.

Dit nieuwe deel haalt de echte racer in je naar boven, veteraan of motorsport geïnteresseerde. Door de nieuwe engine en physics die zijn geïntroduceerd in deze game, heb jij nog nooit zoveel gevoel en controle gehad over een virtuele scheurijzer. Iedere auto heeft echt een eigen karakter net zoals ieder circuit. Ook de introductie van race weekenden maakt deze iteratie een stuk serieuzer en valt er voor iedereen wat te leren.

Inleiding naar motorsport

Deze Forza Motorsport game is een must-have voor iedereen die liefde heeft voor vierwielers. Met deze reboot pakt Turn 10 Studios het een stuk serieuzer maar ook realistischer aan.

Een grote verandering en introductie in deze serie is het gebruik van Race Weekends. Dit betekent dat je ruimte hebt om te groeien op een circuit in bijvoorbeeld de vrije training. Een uitstekend moment om het circuit te verkennen en te zien waar je tijd kunt winnen. Ook kun je in deze sessies je Car Level omhoog krikken door goede rondjes neer te zetten. Een vlekkeloos rondje geeft je bijvoorbeeld meer XP dan een rondje waar je een off-track hebt gemaakt. Je Car Level bepaalt de upgrades die jij vrijspeelt voor je auto, die je weer op je auto kunt zetten om net weer een tandje sneller te raken dan je oppositie.

Bijna elk klassement uit de motorsport is terug te vinden in deze game. Van je gemiddelde Honda Civic Type-R tot de Cadillac V.Series-R Hypercar, veel is aanwezig maar nog niet alles. De game heeft namelijk 500+ auto’s die direct beschikbaar zijn vanaf launch en zullen er per maand nog een flink aantal bijkomen. Schrik dus niet mocht je een auto uit de vorige series nog niet er tussen zien staan.

Helaas geldt dit ook voor de racebanen die te rijden zijn. Zo zijn er momenteel 20 racetracks beschikbaar waarbij sommige twee of meer layouts hebben, echter heb je deze al vrij snel gezien en lijkt het al snel erop dat elke paar races hetzelfde zijn. Een aantal legendarische circuits zijn wel al beschikbaar zoals Spa-Francorchamps en Laguna Seca. Een uitbreiding van het aantal circuits is al aangekondigd, zo zal de Nürbürgring-Nordschleife binnenkort beschikbaar zijn.

Bordevol detail

Turn 10 Studios weet ook onze ogen uit te steken met details waar je ook maar kijkt, op het circuit, je auto of je eigen karakter. Het visuele aspect is zeker niet mis spelende op een Xbox Series X maar ook op PC mag Xbox trots zijn op deze prestatie. De ray-tracing brengt de wereld tot leven op een nieuw niveau. Alhoewel de game al tamelijk aan de zware kant ligt voor je grafische kaart, is hij nog iets zwaarder voor je opslagapparaat. Een goede schijf met een vlotte leessnelheid is dus aangeraden mocht je de game op z’n hoogste kwaliteit willen spelen op computer.

Niet alleen in de omgeving blinkt dit spel uit, namelijk ook via je controller. Nu hoor ik je denken, wat bedoelt deze gozer? Forza Motorsport is namelijk helemaal opnieuw opgebouwd qua physics. Iedere beweging voel je in je controller, stuurwiel of simrig wat je nog nooit eerder hebt gevoeld. De controle van de auto tijdens het remmen, de acceleratie uit de bochten en natuurlijk het vliegen over de kerbs en wegdek. Elk item heeft zodanig een uniek gevoel dat de immersiviteit alleen maar groter wordt en je controle over de auto vergroot.

Wat is een racegame zonder geluid, helemaal niets. Daarom zit het geluid bij deze game wel goed snor. Een dikke V12 motor schreeuwt dan ook door je speakers en een ouderwetse muscle car laat je toko schudden met zijn lage tonen en gebrul. Alhoewel de audio heel gedetailleerd klinkt zit er wel een dikke nadruk op contact tussen de auto’s. Als je bijvoorbeeld een vangrailtje kust of een deurtje ramt dan hoor je een overheersende dreun die door al het andere geluid heen gaat. Dit vond ik zelf een minpuntje en heb direct het audioniveau omlaag gegooid naar een 10%.

Geen simulator maar ook geen arcade racer

Forza Motorsport bewandelt een fijne lijn tussen simulator en arcade racer met deze reboot van de serie. Het is een ode aan de simracing community die in de laatste paar jaren flink is gegroeid maar het is ook een verwelkomen van nieuwe motorsport fans. Zo is de game een stuk serieuzer door bijvoorbeeld te werken met time penalties zoals Lewis Hamilton altijd iemand probeert aan te smeren. Geen kunstmatige slowdown’s meer zoals in de vorige games maar nu zul je boeten voor je fouten door na het finishen je tijdstraf erbij op te tellen.

Wel maakt het nog steeds de beginnende racer makkelijk door aan te komen kakken met allerlei assists en hulpmiddelen. Van stuurassistentie tot de rewind-knop, bijna alles is aan én uit te zetten om de game zo plezant of realistisch mogelijk te maken voor jou. Ook kun je natuurlijk de CPU tegenstanders instellen naar jou vlotheid op het asfalt. Zelf heb ik gespeeld met alle assists uit en de tegenstanders op het maximale wat voor mij niet heel veel competitie gaf, hier mag dus nog een moeilijkheidsgraad of 2 bij.

Casual met vrienden of een kampioenschap winnen

De online modus is ook weer flink aanwezig en naar mijn mening heeft Turn 10 een beetje afgekeken bij de Gran Turismo series. Zo zijn er nu dagelijkse races met bepaalde klasses aan auto’s, zoals bijvoorbeeld GT3 of prototypes. Dit gepaard met een race weekend en het lijkt nogal op hun competitie bij Sony Playstation.

Alhoewel het afgekeken lijkt, doen ze het toch wel prima. Organiseer kleine races met je vrienden of spring in de open lobbies en feature races met andere motorsport liefhebbers van over de hele wereld. Wil je het iets serieuzer aan pakken dan kun je je ook inschrijven voor een online kampioenschap die loopt over een aantal weken, net zoals het echte werk.

Met de introductie van online race weekenden kunnen we mogelijk echte kampioenschappen zien die worden uitgezonden op streaming diensten of Youtube. Ook zijn er al enkele geruchten om aan het gaan omtrent een Esport kampioenschap in deze game. Dit mag hopelijk wel al een vorm geven hoe gedetailleerd deze game daadwerkelijk is.

Samenvatting

Na jarenlang wachten is deze reboot dan ook welkom bij fans van de serie maar ook nieuwe fans. De game zit bordevol detail, audio en visueel maar ook uitstekend qua controle. De lasergescande circuits zorgen voor extra diepgang alhoewel er bij launch niet heel veel circuits beschikbaar zijn.

De catalogus aan 500+ auto’s met ieder zijn historisch verhaal is zeker mooi om te zien maar ook hier missen een aantal iconische auto’s bij launch.

Het grootste punt dat Forza goed doet is de werkelijkheid verwerken in een game, niet zozeer in de omgeving maar voornamelijk bij het opzet van een race weekend. Het introduceren van noodzakelijke pitstops, verschillende race sessies gedurende weekend en het upgraden van je auto.