Productie voor The Last of Us 2 Factions ligt mogelijk stil

Onlangs verschenen er verschillende rapporten waaruit blijkt dat Naughty Dog, de ontwikkelaars achter de The Last of Us en Uncharted videogame reeksen enkele contracten heeft beëindigd. Full time in-house medewerkers zijn niet geraakt, maar de productie van de multiplayer spin-off van The Last of Us 2 is hierbij on hold gezet.

Onder andere Kotaku meldt dit nieuws. Hiermee heeft Naught Dog intern de multiplayer spin-off van The Last of Us 2 even stil gelegd. De game zou niet helemaal afgeblazen zijn, maar er wordt op dit moment niet veel mee gedaan. Opmerkelijk aangezien de multiplayer spin-off een langverwachte titel is bij de fans. Eerder dit jaar verscheen de titel al in het nieuws nadat Bungie een bezoek heeft gebracht aan Naughty Dog. Dit eerdere bericht ging over het feit dat Bungie enorme vraagtekens heeft gezet bij het bestaansrecht van de multiplayer titel waar Naughty Dog aan werkt. Het zou niet engaging genoeg zijn. Spelers zouden niet genoeg reden hebben om steeds maar weer terug te keren.

Bungie werd vorig jaar gekocht door Sony. Dit ging gepaard met een brede live-service push vanuit Sony PlayStation. De console-maker en spellenuitgever wil een aanzienlijke stukje taart waar Fortnite, Warzone, Apex en Roblox nu de grootste taartpunten van zijn. Bungie zou daarvoor de uitstekende partner zijn. In die hoedanigheid fungeert de Destiny ontwikkelaar dus ook als een in-house adviesbureau voor alle andere live-service projecten binnen de Worldwide Studios van PlayStation.

Naughty Dog is verre van de enige studio die te maken heeft met stakende productie en ontslagronden. Eerder melde Sega al terug te schalen in Europa en onder andere HYENAS volledig te cancelen. Ook Epic Games zet bijna 900 medewerkers op straat en ook Team 17 krijgt te maken met een ontslagronde. Grote kans dat Naughty Dog ook niet de laatste is dit jaar.