Review: HyperX Cloud 3 Wireless

The Return of the king! Of is dat niet zo? Een legendarische headset opvolgen is een lastige taak. Daarom heeft het ook ruim 8 jaar geduurd voordat HyperX de fenomenale Cloud 2 opvolgde met de Cloud 3 en de Cloud 3 Wireless. De laatste hebben wij de laatste weken uitvoerig getest en ik vertel je graag alles over mijn nieuwe favoriete gaming headset.

HyperX is al jaren één van de koplopers al het gaat om betaalbare kwalitatieve producten in de gaming space. De perfecte middenklasse zou je het kunnen noemen. Maar voor deze middenklasse prijzen krijg je premium features. Niet vreemd dus dat de zaken lekker lopen bij HyperX en dus ook niet vreemd dat het 8 jaar heeft geduurd om de Cloud 2 op te volgen. Hoe maak je iets dat voor de prijs al ontzettend top of the line is nóg beter? Het duurt even, maar na 8 jaar is ‘ie er. De HyperX Cloud 3 Wireless.

Comfort en gebruiksgemak

Niet geheel onbelangrijk, is hoe comfortabel een headset is. Ik mag dan ook met opluchting zeggen dat deze headset lekker comfortabel om je oren zit. De oorkussens sluiten netjes om je oren en zijn niet te warm, waardoor je ook tijdens de warme dagen kunt genieten van je headset. De headset is verder ook niet te zwaar, waardoor deze na uren dragen niet zeer doet. Het kussentje aan de hoofdband is ook vrij dik en breed, waardoor het contactpunt erg groot is en je nauwelijks druk voelt op je hoofd. Steker nog, als het niet aan de ‘grip’ lag, had ik niet eens in de gaten dat ik een koptelefoon droeg. Met grip bedoel ik de druk die je voelt om je oren door de headset die zich vastgrijpt om je hoofd.

En met uren lang comfort hoort ook de batterij van de headset die heel erg lang mee gaat. De doos van de headset beweert dat de koptelefoon tot 120 uur mee kan met een volle accu. Die aantallen heb ik zelf ook gemeten en ik heb de koptelefoon in 3 weken nog geen enkele keer hoeven opladen. In deze tijd heb ik de koptelefoon gebruikt tijdens korte én lange game sessies, maar ook tijdens het thuiswerken, waarbij ik de koptelefoon bijna 8 uur lang achter elkaar op heb waarbij ik deelneem aan Teams meetings, muziek luister en podcasts luister. Op geen enkel moment heb ik discomfort ervaren.

Alhoewel je dus een geruime tijd vooruit komt tot je de headset moet opladen, is het niet geheel aan te raden om deze op te laden terwijl je aan het gamen bent. Althans, niet met de meegeleverde kabel. De headset wordt geleverd met een usb-c naar usb-c kabel van nog geen 60cm lang. Tenzij je direct naast de console zit, moet je deze dus buiten je speelsessies opladen, of een langere kabel gebruiken. De dongle waar de headset verbinding mee maakt heeft ook een usb-c aansluiting, maar ook een usb-a adapter. Hierdoor is deze compatibel met bijna al jouw apparaten, waaronder PlayStation, PC en Nintendo Switch. De draadloze variant is NIET compatibel met Xbox. De bekabelde variant wel.

Helder en vol geluid

De HyperX Cloud 3 Wireless heeft een enorm bereik als het aankomt op geluidprofielen. Het is een schitterende allrounder die op elk gewenst niveau uitstekend presteert. Waar bij veel gaming headsets de bass volledig domineert, of bijna helemaal afwezig is, weet HyperX een perfecte middenweg te vinden. Hierdoor klinkt elke soundspace vol, maar is er niet één element die domineert. De headset is getest tijdens het spelen van een breed scala aan games, waaronder Lies of P, Battlefield 2042, Cyberpunk 2077, Payday 3, Monster Hunter Rise en Armored Core 6. In iedere game klinkt helder, diep en heel erg zuiver, tot het punt dat je in Battlefield de kogels nog kunt horen vliegen tussen alle zware explosies door.

Het geluid van de headset wordt ook op een iets nauwkeurigere wijze je oorschelp ingeschoten door de gekantelde drivers die niet recht op je oren zijn gericht, maar zo zijn gevormd dat het geluid zonder al te veel ‘bounce’ via de meest onverstoorde route je oren ingaat. Je kent het fenomeen wel dat als je oortjes inhebt, je deze op de een of andere manier in je oor positioneert, dat het geluid opeens velen malen voller klinkt. Dat is ongeveer hoe de drivers van de HyperX Cloud 3 ook werken. Daarbij wordt de headset ook goed afgesloten rondom je oren waardoor er zo goed als geen lek zit in de levering, wat er nogmaals voor zorgt dat de audio ontzettend zuiver en accuraat is.

Indrukwekkende headset microfoon

Laten we eerlijk zijn. Gaming headsets hebben vaak niet de beste microfoon. Het zijn compacte dingetjes die voor een betaalbare prijs er voor moeten zorgen dat je kunt communiceren met je teamgenoten. De HyperX Cloud 3 is hier geen uitzondering, alhoewel dit alsnog een indrukwekkend stukje techniek is in deze HyperX headset. Het is een kleine verbetering ten opzichte van de vorige microfoon die je kreeg met de HyperX Cloud 2. Daarbij heeft deze nieuwe microfoon geen popfilter meer nodig om de harde klanken te verzachten. De nieuwere, stijlvollere en robuustere mesh filter levert precies hetzelfde resultaat. De microfoon zelf is beter dan 90% van alle andere gaming headsets in dezelfde prijsklasse. Deze microfoon is voor headset standaarden enorm goed, tot het moment waarop ik direct de volgende opmerking te horen kreeg via Discord: “Wow. wat klink jij opeens zuiver”.

Goed om te weten

Voordat je echter je weloverwogen keuze maakt, is het goed om de volgende dingen in acht te nemen:

De rechterschelp heeft een volumeregelaar die op PC je Windows-volume regelt, maar op console het volume afzonderlijk van het systeemvolume regelt.

Er is geen voice/game mixer. Je kunt dus niet het geluid van de game ten opzichten van spraak regelen.

Fysieke mute-knop boven de aan/uit knop.

Microfoon is afneembaar, zonder flip to mute functie.

headset schakelt zichzelf uit na korte periode als er geen audio in/output is.

Eenmaal klikken op de aan/uitknop om te horen hoe vol de accu nog is.

Geen bluetooth, je kunt maar met één apparaat tegelijk verbonden zijn.

Verdict

Wie in de markt is voor een nieuwe draadloze gaming headset stapt op het perfecte moment die markt in. Want de HyperX Cloud 3 Wireless is de letterlijke definitie van Return of the King. Een heerlijk comfortabele, stevige, buigzame headset met een van de beste plug-and-play audio profielen en ontzettend zuivere microfoon. HyperX tilt de lat voor gaming headsets naar een nieuw niveau en waar ik voorheen een hekel had aan één headset voor al mijn apparaten, is deze HyperX nu mijn go-to voor mijn PC, Switch én PlayStation door de gemakkelijke dongle en ongeëvenaarde kwaliteit.