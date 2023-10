TomoFair Nijmegen brengt anime naar jou

Dit jaar hebben wij een bezoekje gebracht aan TomoFair Nijmegen, van goodies tot entertainment gepaard met een uitgebreide culinaire keuze aan hapjes.

Stichting Tomo staat bekend om hun verschillende events gedurende het jaar die volledig in het thema staan van Japanse Anime én games. Dit jaar hebben wij een bezoekje gebracht aan de editie TomoFair Nijmegen. Georganiseerd in de Jan Massinkhal wat op een gemakkelijk bereikbare plek ligt net buiten het centrum van Nijmegen.

Zoals de naam het al zegt, is het voornamelijk een markt. Hier vind je allerlei goodies terug van creatieve mensen, van tekeningen tot unieke 3D-geprinte items. Ook zijn er genoeg andere bezigheden mocht je je portomonnee niet willen trekken.

Voor iedereen in cosplay maar ook zonder

Stichting Tomo staat bekend om zijn inclusiviteit voor iedereen van alle leeftijden. Zo trekken de evenementen van hen bijvoorbeeld een heel gevarieërd publiek, met een garantie op cosplayers. Zo kun jij dan toch met je favoriete karakter op de foto, mits je het natuurlijk eerst netjes vraagt!

Mocht je als cosplayer nog geen leuke foto van jezelf hebben of begin je pas aan deze nieuwe hobby, dan zijn conventies je beste keuze. Zo was er op TomoFair een mogelijkheid om een aantal foto’s van jezelf te laten maken in een van de kleedkamers. Ideaal om te gebruiken voor je Social Media pagina naar keuze!

Effe afschakelen

Heb je alle marktkraampjes al bekeken of ben je even toe aan iets anders, dan zijn er genoeg alternatieven in de Jan Massinkhal.

Daag iemand uit met een potje Retro Gaming op een van de Arcade kasten zoals Mortal Kombat. Heb je liever een controller in de hand en wil je nostalgie op een andere manier beleven, dan kun je ook plaatsnemen achter een van de computers of consoles om wat oude games te testen. Zoals Goldeneye of een retro Super Mario game.

Ook kun je je zangkunsten laten zien bij de Karaoke-stand. Schrijf jezelf of groep in om een van jullie favoriete nummers uit volle borst te zingen. Natuurlijk niet voor iedereen maar een hoop plezier en een meezingend publiek kun je wel verwachten.

Zing je liever niet zelf maar kijk je toe, dan kun je in de grote hal plaatsnemen bij het podium. Hier is op elk moment van de dag wel een bezigheid aan de gang. Van een coverband met de laatste hits tot een cosplay modeshow, hier is altijd wat te zien.

Als je toch zit,, kun je net zo goed een aziatisch hapje pakken. De japanse keuken is uitgebreid aanwezig met verschillende lekkernijen en drankjes. Mocht dit niet voor jou zijn, probeer dan je geluk bij een van de andere kraampjes uit een andere cultuur. Voor ieder wat wils!

In het kort

Stichting Tomo en hun evenement TomoFair te Nijmegen is een leuke dagbesteding mocht je nog niets gepland hebben. Bezoeken is het zeker waard, net zoals hun Facebook pagina waarin je de laatste informatie en door hen georganiseerde evenementen kunt volgen.

TomoFair Nijmegen werd dit jaar gehouden op 30 september én 1 oktober 2023.