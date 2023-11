Sky: Children of the Light demo nu te spelen!

Een tijd terug waren wij op Gamescom om nieuwe games uit te proberen! Een spel die toen mijn aandacht greep was Sky: Children of the Light. Van deze game is nu een demo te downloaden!

Tijdens Gamescom hadden we veel interviews en sessies met ontwikkelaars om games te spelen. Ik had een interview over de game Sky: Children of the Light en was blij verrast met het idee achter deze game. Waar games normaal er alleen zijn om te winnen ging deze game echt om het verbinden van haar spelers. Gooi hier een goed verhaal tegenaan en je hebt een game om naar uit te kijken!

Er is nu een demo van deze game te downloaden op de PC. en dit gaat dus de eerste keer zijn dat deze groep spelers de mogelijkheid krijgen om in deze creatieve mooie wereld te stappen. Er is genoeg te doen want de game is op andere platformen al even uit. Denk hierbij aan events waar er meerdere per jaar worden gehouden! Elk met hun eigen thema en verhaal.

Alleen of samen?

Het fijne van de game is dat het gehele spel zelf te spelen is. Maar het leuke is natuurlijk dat de game volledig in het teken staat van verbinding. Je kunt een gehele community maken met mensen over de wereld! Dit kan een probleem soms zijn met de taal natuurlijk. Maar tijdens de demo van Sky: Children of the Light op Gamescom werd een mooie vertaal feature getoond op de PC. Hiermee werden dus teksten vertaald die voor mij normaal niet te begrijpen zouden zijn.

Thatgamecompany is natuurlijk al een grote naam in de industrie. Met Sky: Children of the Light heeft het bedrijf een idee naar de wereld gebracht welk niet veel meer te zien is in het competitieve in de game wereld. Geef de demo nu een kans en laat ons weten wat je er van vindt!