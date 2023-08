Preview: Sky: Children of the Light

Sky: Children of the Light is een game waarvoor je journalist bent geworden. Je kent eigenlijk vrij weinig van het spel en gaat dan naar de presentatie over de game. Wanneer je weg gaat krijg je eigenlijk een heel warm gevoel met de opzet en het idee achter het spel

Vorige week kon je al een artikel lezen over deze game. Dit ging toen over het wereldrecord dat gezet ging worden op Gamescom. Daar wil ik in dit artikel niet te veel meer naar wijken, dit is immers een preview van de game. Toch enorm gefeliciteerd aan de makers van de game voor dit hoogtepunt!

Terug naar Sky: Children of the Light. Toen ik ging zitten voor de presentatie wist ik eigenlijk niet heel veel over de game. Waar het spel al een aantal jaar uit is wereldwijd zijn wij in Europa nog niet genoeg voorgesteld aan het spel en haar concept. Tijd om daar verandering in te brengen.

Thatgamecompany

want wie kent er eigenlijk niet Thatgamecompany? Makers van Journey en Flower. Toch is Sky: Children of the Light heel anders. Een ervaring en hub die je eigenlijk in geen andere game op dit moment kan evenaren. Kijk alleen al naar de recordpoging. Bij spellen als Fortnite kun je op een level spelen met 100 man? Tijdens de poging konden duizenden karakters samen komen in hetzelfde gebied. Interacties met elkaar houden en een goeie tijd beleven.

Het idee van Sky

Toen ik met de developer ging zitten over de game kreeg ik een positiviteit welk terug te vinden is in de game. Het is Sky: Children of the Light haar doel om alle mensen samen te brengen. Waar de normale wereld vaak zijn lastige momenten heeft biedt de game een platform om nader tot elkaar te komen. Gamers die het spel hebben gespeeld delen dit ook met de community. Waar het in andere spellen vaak gaat over winnen voelt dit voor veel mensen gewoon als een echt goeie tijd. Geen strijdt om de beste te zijn, jezelf kunnen zijn en liefde uitdragen.

Indrukwekkende technologie

Wat mij verbaasde met de demo was niet alleen het aantal spelers dat samen kon komen. De ontwikkelaars zijn constant bezig om evenementen te organiseren waar spelers naar toe kunnen komen. De concerten voor het wereldrecord hebben tijdens wachttijden allemaal kleine minigames. Waar het doel niet perse winnen is, maar plezier hebben. Wat vaak wordt vergeten in games van nu. Tijdens de demo werd mij verteld dat een groot obstakel voor zo grote online community is het communiceren. Daar is nu wat op gevonden met live vertalingen. Jij kunt dus echt met andere mensen een dialoog voeren en dit wordt dan in real-time vertaald.

Europa

En waarom wij dan achter blijven in Europa? De game is al een tijd uit en heeft dus enorm veel content. Is het omdat wij toch wat meer een winnaar willen zijn tijdens spelen ten koste van anderen? Of is het simpelweg omdat gamers (waaronder ik) nog niet van deze community hebben gehoord. Aan mij om het verhaal te vertellen wat de developer wilt over brengen om de wereld toch een stuk leuker te maken. Sky pakt dit goed aan door de magische vormgeving en de lichten over de game. Grafisch zat het natuurlijk altijd wel goed met de games van dit bedrijf. Maar het wordt nu op een geheel groter scala aangepakt.

Genoeg content

Omdat het spel nu al een aantal jaar uit is heb je genoeg content wanneer je besluit in te stappen. Er zijn seasons waar verschillende evenementen worden gehouden en dagelijks wordt er nagedacht hoe de speler geboeid kan blijven en hoe zij zich kunnen uiten in de game. Zo maar een grip uit de informatie die tot mijn beschikking was:

Relive Sky’s One-of-a-Kind Concert – From Sunday, Aug. 27 through Sunday, Sept.

3, Sky kids will relive the in-game musical journey alongside thousands of other

players in-game. During this encore event, seasonal items will return including items

and cosmetics initially only available during the performance.

Als je dus vandaag besluit te spelen kun je genieten van concerten welk allemaal items en cosmetics met zich mee brengen.

Eigen mening

Sky: Children of the Light was een speciaal spel voor mij om meer over te horen. Het is verfrissend dat er nog games zijn die niet alleen zich bezig houden met winnen maar echt spelers samen willen brengen. Waarom de game niet eerder onder mijn neus is gekomen weet ik niet. Maar ik ben blij dat het dit jaar gebeurd is. De positiviteit van de community en haar developers is aanstekelijk. En zoek jij nou een game waar je echt vrienden kan maken en een leuke tijd kan hebben, met wie dan ook over de wereld, dan is deze game echt de moeite waard.

Sky: Children of the Light is te spelen op de PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Android en iOS. Verzamel jouw groep en ga een keer online. Laat je betoveren!