Preview: Persona 5 Tactica

Toen we Persona 5 Tactica op Gamescom mochten spelen, voelde dit al als thuis komen. Wat had ik de cast en crew van dit deel gemist en wat vind ik het tof om die cast in een compleet ander soort game te mogen bespelen.

persona 5 Royal is denk ik wel één van mijn favoriete games aller tijden. Zo tof, dat ik er een tattoo van heb laten zetten. Het voelde dus enorm als thuiskomen na een lange dag, toen ik Joker en zijn vrienden (en kat, of bus, wat je wilt) langs zag vliegen tijdens de opening scene van Tactica. Ik mag jullie vanaf vandaag een eerste impressie van de game geven, dus dat ga ik dan ook zeker doen. De review? Die volgt half november!

Persona 5 Tactica is een Tactische RPG, met een beetje de XCOM-achtige gameplay erin verwerkt. Wachten op je beurt en dan tactisch in de aanval of verdediging, dat is je doel. Nou ja, eigenlijk is winst je doel, maar je begrijpt waar ik heen ga.

Persona 5 Tactica zit vol met de charmes en design keuzes die je kent uit eigenijk alle Persona titels. Het zit vol stijl, flair en felle kleuren. Buiten dat zijn alle personages op een cartoon-achtige manier ontworpen. Een beetje chibi, maar dan anders. Vanaf Café LeBlanc komen we terecht in een nieuwe soort metaverse wereld, met als thema: De Franse revolutie. We worden ook geïntroduceerd aan Erina, de nieuwe Phantom Thief met een toffe skillset om mee te spelen.

hoe speelt het?

Nou, eigenlijk enorm fijn. Het is een laagdrempelige game met de bekende features uit Persona 5, zoals de ‘One More’. Buiten dat heb je de Triple Threat Attack, waar je jouw team goed moet positioneren om een all-out cinematische aanval los te laten op je vijanden. Buiten dat is de Baton Pass, waarmee je op tactische wijzen je beurt kan doorgeven, ook weer aanwezig.

Je speelt met Persona en je gun, net als in de daadwerkelijke game. Buiten dat kan je Persona weer mergen, zoals we dat wederom gewend zijn van de franchise. Je gun? Die kan je craften en beter maken! Ieder personage heeft een eigen skill tree met passive perks en daadwerkelijke attacks en upgrades. Vijanden hebben uiteraard ook weaknesses en kunnen ook jouw weak spot raken. De game speelt gewoon smooth en met een hoge fun-factor.

Level designs zijn enorm tof, van japanse kunstruimtes tot aan open pleinen!

Graphics en Cinematics

De game ziet er enorm strak uit, van de menu’s tot aan de werelden en personages. Daarbij zijn cinematics zoals altijd enorm cool. Ik moest in het begin best wennen aan de chibi-stijl, maar het begint te groeien bij me! De muziek is wederom een goede toevoeging aan de game, al mis ik wel dezelfde moeite die je terughoort in de andere Persona games.

Voor nu is dit alles dat ik met jullie wil delen, verwacht binnenkort zeker de complete review, met TikTok!