Bungie stelt laatste uitbreiding van Destiny 2 toch uit

Destiny 2 zou in februari zijn laatste hoofdstuk in gaan met de uitbreiding The Final Shape. Het slotstuk van de “Light & Darkness” saga zou een opsomming moeten zijn van de eerste 10 jaar in het Destiny universum. Om de laatste 10 jaar toch goed te willen samenvatten, heeft Bungie meer tijd nodig.

“The Final Shape is the culmination of the first ten years of Destiny storytelling and, for Guardians everywhere, countless hours spent together. We want to honor that journey, so we’re taking the time we need to deliver an even bigger and bolder vision, one that we hope will be remembered and treasured for years to come.”

– Bungie, over The Final Shape DLC.