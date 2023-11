Review: Super Mario RPG

Dat Mario en zijn vrienden een lange tijd meegaan merken we weer wanneer we Super Mario RPG aan het reviewen zijn. De laatste keer dat ik zelf dit spel heb gespeeld is denk ik 25 a 26 jaar geleden toen ik zelf nog een jaar of 10 was. Het origineel dateert uit 1996 en ik kan zeggen na zoveel jaar ben ik toch een hoop van deze game vergeten in mijn grijze massa. Alhoewel hoe meer ik de remake speel hoe meer de welbekende uitspraak, “oh ja”, voorbij komt. Voor mij was deze game in ieder geval een succesvolle trip down memory lane van Nintendo’s poging tot het maken van een RPG in de wereld van Mario.

Super Mario RPG verteld het verhaal van Mario die het dit keer niet opneemt tegen Bowser maar tegen een Evil Robotic Blacksmith genaamd Smithy. Tijdens één van Mario’s pogingen om Prinses Peach van Bowser te redden, stort er een gigantische zwaard dwars Star Road en landt het in het kasteel van Bowser. De Star Road breekt uit elkaar in zeven stukken die wegvliegen over de hele wereld. Mario, Prinses Peach en Bowser wacht het zelfde lot en vliegen elk een richting op. Mario landt gelukkig bij zijn eigen huisje en ontmoet daar Toad. Onder instructies van Toad gaat Mario het avontuur aan om alle zeven ster fragmenten te verzamelen en om Prinses Peach terug te vinden. Onderweg ontmoet Mario nieuwe vriendjes waaronder Mallow om hem te vergezellen op dit avontuur.

Super Mario RPG Gameplay

Om Super Mario RPG te maken sloegen Nintendo en Square de handen in één om een fantastische RPG te maken die ook populair zou worden in de westerse landen. Wat ze overigens gelukt is. Met Nintendo’s succesvolle formule van Mario en Square’s succes met hun Final Fantasy reeks slaagden beide partijen in om een leuke en vermakelijke game te maken. De invloeden van Square is niet te missen in de game. De turn based action gevechten die toen der tijd de norm waren zien we terug in de game en ook het rondlopen en verkennen van de “vrije” wereld in de game. Om de game wat gemakkelijker te maken zijn er geen random encounters maar zie je als speler gewoon de tegenstanders rondlopen op de map. Waar je de game begint met Mario, vindt je gaan der weg nieuwe party leden die je helpen op je reis. Elk karakter heeft zijn eigen unieke set of skills. En om de combat wat interessanter te maken kan je met quick time event je aanvallen en dergelijk sterker maken. Scheelt weer kan je in ieder geval niet in slaap vallen tijdens de gevechten.

De remaster van de game is letterlijk een één op één remake van de game. Als je je Super Nintendo pakt en de Nintendo Switch en deze naast elkaar houdt dan kan je de game synchroon spelen. De één met wat mooiere graphics dan de ander weliswaar. Maar dit is wel hoe remake of een remaster moet zijn. We zien regelmatig dat er een remake of een remaster wordt gemaakt waar toch ineens de battle system is veranderd. Of dat er toch net wat andere tweaks zijn gemaakt waar de ontwikkelaar van dachten, dit hadden we eigenlijk in het origineel moeten doen. De kleine verschillen die in Super Mario RPG zijn onder andere de namen die door de jaren zijn veranderd. Zo is Prinses Peach niet meer Prinses Toadstool. Ook is er een makkelijker moeilijkheidsgraad aan de game toegevoegd om de game nog toegankelijker te maken. En tot slot kan je kiezen voor de originele soundtracks of voor de nieuwe soundtracks. De laatste twee puntjes zien we wel vaker bij remakes.

Verdict

Super Mario RPG is op alle punten een geslaagde en meer dan de moeite waard remake van een game uit de jaren 90. Dit zijn van die remakes waarvan de oudere generatie weten dat ze hem hebben gespeeld maar niet volledig kunnen herinneren. Daarom zullen er veel oudere gamers zijn die deze game spelen en net zoals ik van die “oh ja ” momenten gaan krijgen. Daarnaast is de game ook gewoon de moeite waard voor de jongere gamers of voor ouders met hun kinderen te spelen. Het verhaal is luchtig en zit vol met komische momenten. Met een makkelijkere moeilijkheidsgraad is de game ook speelbaar voor de wat jongere publiek. We zijn blij dat de remake trouw is gebleven aan de turn based action combat. Tegenwoordig zien we dit maar weinig terugkomen in games wat ik zelf persoonlijk jammer vind. Het is een leuke remake en hopelijk zet deze game de deur open voor een nieuwe RPG game in de wereld van Mario.