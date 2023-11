PlayStation 5 Slim vanaf volgende week te pre-orderen

De PlayStation 5 Slim komt steeds dichterbij, momenteel alleen verkrijgbaar in Noord-Amerika maar binnenkort ook beschikbaar voor Europa. Mocht je de console nog niet hebben, dan is dit misschien je roeping.

Het nieuwe design van Sony’s console is al beschikbaar voor de Verenigde Staten én Canada. Vanaf volgende week is het namelijk zo ver dat we de PlayStation 5 Slim ook alvast kunnen bestellen in Europa.

De redesign van de console is voornamelijk verkrijgbaar op de PlayStation Direct web store, ook zullen er een aantal verkopers meedoen aan de verkoop.

Vanaf 29 november 2023 kunnen we de PlayStation 5 Slim gaan pre-orderen. De console zal vrij snel na de pre-order periode beginnen met verschepen, hoelang dit zal duren is nog niet zeker.

Redesign met kleine upgrades

De nieuwe console is niet alleen compacter maar ook lelijker, althans de Disc variant van de console. Verder zullen de afneembare panelen opgesplitst worden in 4 losse stukken wat net een andere look geeft.

Mocht je de Digital variant kopen van de console, dan krijg je natuurlijk geen disc-reader erbij. Wel kun je deze los kopen en met een eenvoudig systeem je digitale console veranderen naar een disc variant.

Een van de kleine upgrades die we gaan zien in de console is voornamelijk de on-board opslag. De originele PS5 had 1 TB aan opslag waarvan 825GB daadwerkelijk te gebruiken is. Het nieuwe model zal ook 1 TB bevatten maar deze zijn wel volledig te gebruiken; zo kun je een of twee extra games installeren zonder te hoeven upgraden!

Ook zal er een prijs aanpassing komen voor de consoles. De reguliere PS5 blijft te koop echter zal deze licht in prijs dalen. Het model met de make-over zal de originele prijs van €499 overnemen eveneens als de digitale variant die €50 euro minder zal kosten.

De PlayStation 5 Slim zal vanaf 29 november 2023 te pre-orderen zijn in Europa op verschillende websites.