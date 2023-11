Bungie onthult nieuw Destiny 2 seizoen

Het nieuwe seizoen genaamd “Season of the Wish” is recent onthuld. Vanaf 28 november begint het nieuwe seizoen waarbij wezens in de spotlight staan die al benoemd worden in Destiny 1.

We spreken hierover de wens-vervullende draken genaamd Ahamkara. Deze kennen we uit het Destiny universum als armor stukken maar speelde tijdens de raid “Last Wish” uit het Forsaken tijdperk een grote rol lorewise.

Congratulations to those who have solved the final puzzle of the Imbaru Engine.

Season of the Wish arrives on November 28. Until then, O Guardian Mine. pic.twitter.com/OOM25MFeRw

