Ontwikkelaar The Day Before, rent er vandoor

Fntastic, de studio achter de langverwachte post-apocalyptische MMO ‘The Day Before’ kondigt haar vertrek aan slechts vier dagen na de release van de game in Early Access. Sinds de release krijgt de titel een Overwhelmingly Negative score op Steam en geven spelers aan bedrogen te zijn.

The Day Before leek tijdens haar Early Access vertoning niets op het geadverteerde product. Spelers zijn boos en teleurgesteld. In plaats van de hele boel aanpassen, repareren en verbeteren, besluit de ontwikkelaar nog geen week na de release van hun live service game om haar deuren te sluiten.

The Day Before werd geadverteerd als dé open-wereld survival PVP en PVE zombie MMO waarbij je je eigen personage kunt maken en aankleden en samen de wereld kunt verkennen. We zien omgevingen die geïnspireerd zijn uit The Last of Us, I am Legend en andere post-apocalyptische games en films. De omgevingen zien er realistisch uit en het oogt als een waar genot om deze omgevingen te verkennen. Een soort van gigantische wereld die lijkt op een crosover tussen The Division en The Last of Us, maar dan in een MMO-setting. Dat klinkt toch te mooi om waar te zijn?

Dat was het dus ook. De game verscheen in Early Access en leek eigenlijk helemaal niks op wat het moest zijn.