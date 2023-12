Baldur’s Gate 3 wint Game of the Year 2023!

Vandaag was de Video Game Awards. Een moment waarin wij als fans stil kunnen staan bij een heel jaar aan gaming. Daarbij horen awards, reveals en natuurlijk als klapper de Game of the Year. Dit jaar is de prijs gevallen op Baldur’s Gate 3.

Baldur’s Gate 3 is natuurlijk bijna niet meer weg te denken als je terug denkt aan dit game jaar. De game heeft de harten van vele gamers veroverd met een groot aanbod aan content, opties en gameplay. Samen met geweldige voice acting en grafische pracht. Het is dan ook bijna geen verassing te noemen dat deze de Game of the Year awards heeft gewonnen van 2023.

Heb jij deze game al gespeeld? Laat het ons weten in de comments!