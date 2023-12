Review: AOC GH401

De AOC GH401 is een nieuwe gaming headset van het welbekende AOC. Deze headset valt onder de budget range, met een gemiddeld prijs van 70 Euro. De headset is draadloos en heeft veel goede specs. Maar, is de headset in de praktijk net zo goed als op papier?

De GH401 is een draadloze headset met de mogelijkheid om bekabeld te werken op Xbox en Switch. De headset heeft de gebruikelijke 50mm drivers en loopt via een 2.4GHz verbinding. Het is voor de prijs een goede headset, maar laat tegenover de concurrentie ook nog genoeg te wensen over.

Design & comfort

Allereerst kijkende naar het design, is het een model dat het rode terug in gaming accessoires brengt, iets waar veel merken juist van willen onderscheiden tegenwoordig. De headset oogt relatief goedkoop en voelt ook een beetje zo. Het model is wat stijfjes, maar heeft wel metalen onderdelen, dus de stevigheid, die is er wel! De oorkussens zijn relatief dik en zorgen voor voldoende uitsluiting van buitengeluiden.

Waar ik geen fan van ben, is de microfoon. Deze kabel zakt constant omlaag, waardoor de microfoon niet goed bij je mond blijft zitten. Daarbij lijkt de headset comfortabel op het eerste oog, maar begint deze bij mij aardig te knellen na een tijdje spelen. Daarbij voelt de headset gewoon niet goed genoeg tegenover concurrerende modellen van bijvoorbeeld Logitech of Steelseries.

Geluid

De GH401 lijkt (nog) niet ondersteund te worden door de software die AOC te bieden heeft, dus echt spelen met settings, dat ging hem niet worden. Het geluid dat de headset biedt is relatief on-par met veel concurrentie voor deze prijs, maar lijkt soms ietwat bass heavy. Maar, er zijn daarbij ook voldoende headsets voor deze prijsklasse, die beter geluid bieden.

Tijdens het gamen is surround sound wel een issue met deze headset, die lijkt er vrijwel niet te zijn, dus soms was het lastig de positionering van vijanden door te krijgen. Waar de headset met muziek dan wel weer hele goede positionering van geluid lijkt te showcasen, is mij dit tijdens het gamen niet echt opgevallen.

Ditzelfde geld voor de microfoon, deze klinkt prima wanneer je de headset draadloos gebruikt. Gebruik je de headset bekabeld via je controller bijvoorbeeld, dan krijg ik vaak te horen dat mijn stemgeluid enorm bagger klinkt.

Al met al ben ik tevreden over het geluid van de GH401, maar heb ik betere headsets geprobeerd die in deze prijscategorie vallen.

Accu & verbinden

De accuduur van de AOC is ongeveer de 20 uur die geadverteerd wordt, wat enorm netjes is voor deze prijs. De headset verbind altijd netjes met de dongel, hier heb ik verder nooit problemen mogen ervaren. Wat ik wel enorm frustrerend vind, is dat de headset niet gebruikt kan worden tijdens het opladen. Alhoewel de accuduur meer dan prima is, is dat wel vervelend. Ook is dit een enorm rare keuze, gezien de meeste concurrentie een manier heeft gevonden om wel gewoon te kunnen blijven spelen tijdens het opladen. Wel laad de headset op via USB-C, dus het opladen gaat vrij snel!

Verdict

De AOC GH401 is een prima headset, maar blinkt nergens echt in uit. Eigenlijk zijn de meeste features onderdanig aan de concurrentie, waardoor het makkelijk gaat zijn om deze headset over te slaan, tenzij je echt een AOC fan bent.