Fallout London heeft een release datum!

Fallout London komt er aan en sneller dan je denkt. Onlangs heeft het team achter de game haar langste update ooit geplaatst. Gepaard met deze update komt een keiharde releasedatum. Mind the gap, want Fallout London verschijnt op 23 april, 2024.

Fallout London is geen officiële Bethesda Studios game, maar een fan-made mod. Deze mod is echter geen simpele aanpassing aan Fallout 4, maar een game-size mod ter grote van Fallout 4 én de Far Harbor uitbreiding bij elkaar. Deze mod brengt het Fallout universum naar Londen en omstreken inclusief gloednieuwe assets, personages, verhalen en meer. Bestaande assets uit Fallout 4 zijn opnieuw gebruikt en aangepast naar het Britse thema. In een gloednieuwe video laat team Folon, het team achter Fallout London, zien wat ze allemaal bereikt hebben en wat er allemaal aan zit te komen vanaf april 2024.

Een behoorlijke klus, maar dan heb je ook wat. De nieuwe fan-made Fallout game is ongeveer even groot als Fallout 4 met uitbreidingen en bouwt verder op het bestaande universum en past hier en daar dingen aan. Zo krijgen we ook in deze titel reisgenoten waar we op pad mee kunnen gaan met zelfs een eigen variant van Dogmeat, genaamd Churchill. Er zijn meer dan 90.000 zinnen opgenomen, wat ongeveer 1,5x zoveel is als Fallout New Vegas en Skyrim, maar net iets minder dan Fallout 4 zelf. De hoofdpersonage is in Fallout London stil en heeft dus geen stem, zodat je je als speler des te beter kunt inleven in de rol.

Wil je volledig op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom dit project? Bezoek dan de officiële website en volg alles op de voet via hun eigen Discord kanaal.