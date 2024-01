Xbox Developer Direct op 18 januari 2024!

Indiana Jones, Avowed, Senue’s Saga: Hellblade 2 en Ara: History Untold zijn enkele titels die al bevestigd zijn voor Xbox’s Developer Direct van 18 januari 2024. Tijdens deze aflevering zal Microsoft ons in ieder geval informeren over deze aanstaande games.

Markeer het in je agenda. 18 januari om 21:00 gaat Xbox live met een Developer Direct om ons een diepere blik te geven in onder andere Indiana Jones, Avowed, Ara: History Untold en Senua’s Saga: Hellblade 2. Stuk voor stuk langverwachte Xbox titels. Vlak na deze Direct zal ZeniMax Online Studios een gloednieuwe onthulling doen voor The Elder Scrolls Online in 2024. Er komt een groot nieuw hoofdstuk aan met een nieuw gebied, een nieuwe verhaallijn en nog meer belangrijke features in de grootste update die de game heeft gezien. En die komt in 2024 nog naar de MMORPG!

Voor wat betreft Activision Blizzard zegt Microsoft alvast dat ze op dit moment nog geen aankondigingen of verrassingen hebben klaarstaan. Hiervoor dus nog eventjes geduld.

Wil je de Developer Direct live volgen? Dat kan. Deze vindt plaats op 18 januari om 21:00 (Nederlandse tijd). Xbox en Bethesda houden je op de hoogte via hun officiële social media kanalen betreft de uitzending. Houdt bijvoorbeeld het Youtube kanaal van Xbox in de gaten om de video tegen die tijd te bekijken.

Meer Xbox gerelateerd nieuws? Er gaan momenteel geruchten de rondte over een multiplatform strategie voor Xbox. Zo zou Hi-Fi Rush onderweg zijn naar de Nintendo Switch. En verschijnt Sea of Thieves mogelijk in de toekomst op PlayStation.