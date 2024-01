Sony toont nieuwe Patapon tijdens CES 2024

Een aankondiging of vertoning die je niet verwachte te zijn tijdens CES 2024 is een korte verschijning van Patapon. Maar toch lijkt er een remake/nieuwe game en een animatie van de ritme-franchise in ontwikkeling te zijn met Torchlight.

Patapon is een ritme-game die verscheen op de PlayStation Portable in 2007. De game kreeg twee vervolgen op de Sony handheld maar verdween daarna van radar tot de PlayStation 4 remaster verscheen ongeveer gelijktijdig met de LocoRoco remaster. Verder bleef het ontzettend rustig rondom de ritme-hit. De titel verscheen met veel lof, maar dat weerhield Sony er niet van om Japan Studio te sluiten en een einde te maken aan een mogelijke console versie van Patapon door de originele ontwikkelaars.

Nu lijk Sony een andere ontwikkelaar te hebben gevonden voor een Patapon game en animatie film of serie. Deze zijn niet officieel aangekondigd, maar wel kort getoond tijdens de Sony presentatie op CES 2024. Check de video hier:

Ratatan

Terwijl we wachten op een nieuwe Patapon, lijken de oorspronkelijke ontwikkelaars niet stil te hebben gezeten. De ontwikkelaars van Japan Studio hebben een eigen studio opgericht en hebben de game Ratatan in het leven geroepen. Op moment van schrijven kan je de game nog heel eventjes ondersteunen via Kickstarter, maar de gestelde doelen zijn in tienvoud gehaald, wat er voor zorgt dat Ratatan hoogstwaarschijnlijk verschijnt in de loop van 2025.

Benieuwd hoe dit er dan uit ziet? Het lijkt sprekend op Patapon en je ziet direct dat het van de originele makers is met alle liefde die je gewend bent uit de voorgaande titels.