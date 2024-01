Sea of Thieves komt mogelijk naar PlayStation

Dé Open Seas piraten-game van Microsoft en Rare komt mogelijk naar PlayStation. Multiplatform lijkt de nieuwe strategie te zijn voor Xbox. De eerste geruchten beginnen dan ook binnen te druppelen. Zo zien we naast een mogelijke Switch release van Hi-Fi Rush nu misschien zelfs een nieuwe Xbox titel op Sony’s console.

Het blijft een vreemd gezicht om op PlayStation een ‘Xbox Games Studios’ intro te zien. Dat zal niet de eerste keer zijn met Sea of Thieves, mocht deze titel worden uitgebracht op PlayStation. De vele Minecraft spin-off titels zijn al beschikbaar op PlayStation. Ook andersom met MLB die wordt gemaakt door Sony San Diego, maar ook beschikbaar is op PlayStation.

Alhoewel er nog lang geen zicht is op het einde van console exclusiviteit verschijnen er recentelijk geruchten rondom Xbox’s nieuwe strategie om meer titels aan te bieden op platformen van de concurrent. Zo weet een bron te melden aan Game File dat hij op de hoogte is van de plannen om Sea of Thieves uit te brengen op PlayStation consoles.

De timing is opvallend, gezien de positie die Microsoft bezit na de overname van Activision, het gerucht rondom Hi-Fi Rush en eerder gemaakte beloftes rondom onder andere Switch ondersteuning voor Call of Duty.

Sea of Thieves is ondertussen al wat jaartjes oud, maar nog steeds worden de zeeën in deze game nog druk bezocht. Zo druk, dat Rare Private Servers heeft toegevoegd zodat je samen met je vrienden rond kunt varen, zonder bang te zijn dat je wordt aangevallen door andere spelers. Ook verscheen afgelopen zomer nog een grote uitbreiding voor de game gebaseerd op de Monkey Island franchise.