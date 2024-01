Review: Erazer Major X10

We beginnen het nieuwe jaar lekker met een gloednieuwe hardware review. Dit keer kijken we naar een zeer uniek exemplaar mag ik wel stellen. De Erazer Major X10. Erazer wordt een beetje gezien als een budget-merk binnen de gaming scene, maar dat valt toch wel tegen met deze laptop.

De Erazer Major X10 is een unieke laptop met een apart design en ook een uniek formaat. Het heeft een 16:10 formaat scherm, waar je normaal tegen een 16:9 formaat scherm aankijkt. Dit betekent dat je aan de boven en aan de onderkant van je scherm iets meer ruimte hebt voor beeld en dat je op een iets vierkanter formaat aan het gamen bent. Een leuke “gimmick” zou je het kunnen noemen, maar toch stoorde het me meer dan dat ik er van kon genieten. Ik zal je zo dan ook uitleggen waarom. Maar eerst, de specificaties!

Waar de Major voor staat

De Erazer Major X10 is uitgerust met een 16″ scherm in de volgende resolutie: 2560×1600. Dit ziet er een beetje gek uit. Dat komt grotendeels doordat het scherm iets hoger is dan je standaard formaat. Zie het als een 1440P scherm met iets meer ruimte aan de boven- en onderkant. Het is een IPS paneel met een beeldverversing van 165Hz waarmee je games tot 165FPS kunt spelen.

Je kunt tot 1TB aan games opslaan op de SSD. Klinkt heel veel, maar die zit dan ook weer snel vol. Voor dit soort laptops raden wij dan ook aan om altijd een externe SSD of HDD paraat te hebben voor extra opslag zodat je altijd de meeste games op je laptop kunt installeren.

Met 16GB werkgeheugen zit je op dit moment nog wel gebakken. Ook de 12e generatie I7 processor met 14 kernen draait nog lekker mee op de markt. De vreemde eend in de bijt is de Intel Arc A730M grafische kaart. Intel is ongetwijfeld een niet weg te denken speler in de markt, maar dan vooral op het vlak van processoren. Je hoort niet vaak dat een gaming PC of laptop is uitgerust met een Intel kaart. Nvidia en AMD zijn hierin de koplopers, maar als je deze Arc A730M kaart op specificatie-vlak wilt vergelijken met de competitie, kijk je naar een GeForce RTX 3060. Een niet te oude kaart die nog prima meedraait met de huidige games. Een soort zelfde verwachting en resultaat ondervonden we dan ook bij deze Intel-powered laptop van Erazer.

Verder natuurlijk goed om te weten dat het toetsenbord backlit is, waardoor je ook in het donker kunt gamen of kunt typen. Last but not least de nodige poorten voor al je aansluitingen:

Linkerkant: 1x USB 3.2, 1x Audio jack

Rechterkant: 1x USB 3.2, 2x USB-C

Achterkant: Ethernet poort, 1x USB 3.2, 1x HDMI 2.0 (out).

Gamen

Een gaming laptop, kopen we natuurlijk om mee te gamen. En voor een laptop geldt bijna altijd wel dat je wat water bij de wijn moet doen. Je levert performance in voor een kleiner formaat inclusief beeldscherm en toetsenbord zodat je in principe overal kunt gamen en niet bent gebonden aan één plek zoals bij een desktop. Daarom zijn laptops vaak ook een stuk duurder en krijg je voor dezelfde prijs eigenlijk altijd wel een krachtigere dekstop PC. Met deze gedachte paraat is de Erazer Major X10 geschikt om mee te maken op medium tot high settings in de meeste “nieuwe” games.

Uit onze test is gebleken dat je Call of Duty: Modern Warfare III prima kunt spelen op High met ongeveer 45 FPS in drukke Warzone Resurgence potjes. Op Medium settings zit je vaak hoog in 55-60 FPS. Even op een rijtje:

Halo Infinite Low: 60+ FPS Medium: 60FPS High:55FPS Ultra: 40-45FPS

Call of Duty: Modern Warfare III Low: 60+ FPS Medium: 50-55 FPS High: 45 FPS Ultra: 30-37 FPS

Starfield Low: 37 FPS Medium: 35 FPS High: 28 FPS Ultra: <25 FPS

Forza Horizon 5 Low: 100+ FPS Medium: 100+ FPS High: 87 FPS



Dit zijn de meest opvallende prestaties uit de tests. Er zijn nog een aantal andere games getest met vergelijkbare resultaten. Bijna alle bovengenoemde games zijn vrij gemakkelijk toegankelijk op PC omdat ze gratis zijn (Warzone), of omdat ze speelbaar zijn via Game Pass. Helaas hebben we niet direct een laptop met een RTX 3060 om een goede vergelijking te maken, maar wel een laptop met een RTX 3070 in een iets hogere prijsklasse. Het verschil in resultaten is dan ook aanvaardbaar en verklaarbaar. De RTX 3070 presteert beter, maar de prestaties van de Erazer Major X10 met de ARC A730M valt binnen de lijn van verwachtingen in de meeste resultaten. Opvallend is dat Starfield op geen enkele manier lekker presteert, maar ook op de RTX 3070 is de performance niet veel beter en behalen we ongeveer 45 tot 50 FPS op medium settings. De games zijn uiteraard allemaal getest op de native resolutie van 2560×1600. Speel je op een lagere resolutie op bijvoorbeeld een andere monitor? Dan kunnen bovenstaande gegevens uiteraard afwijken. Van de 16:10 verhouding merk je eigenlijk niet veel. Het valt pas op zodra je van gameplay naar een pre-renderen 16:9 switcht en er opeens zwarte balken verschijnen die de ervaring een beetje splitst tussen film en game.

Vormgeving en meer

De laptop ziet er erg game-y uit. Dat houdt simpelweg in dat het echt uitstraalt als een gaming laptop. Hij is niet heel erg dik. Dichtgeklapt 3,1 cm, maar wel 2,5 kilo zwaar. Het is geen lichtgewichtje voor een laptop. De laptop heeft aan de zijkantjes een aantal LED-lampjes, en ook op de klep aan de achterkant zit een beetje led verwerkt. Heel tof als je hier van houdt, persoonlijk ben ik meer van de “sleeper-builds” zoals enkele andere fabrikanten het aanpakken. Bij dit soort laptops zie je nauwelijks dat het om een gaming-laptop gaat. Erazer denkt daar anders over en gaat voor die Alienware achtige uitstraling.

Het beeldscherm zelf is vrij helder, mooi. De kleuren zien er goed uit en er is zo snel te zien niet echt een zichtbare bleed te zien tussen de kleuren waardoor je geen onderscheid kan maken. De resolutie zal hier ook een rol in spelen denk ik. Het is gewoon lekker scherp, maar goed. Je moet gedurende je tijd met de laptop wel een afweging maken tussen performance en visueel plezier als je de meest recente spellen wilt spelen.

En verder?

We hebben tijdens het testen van deze laptop ons vooral geconcentreerd op het gamen. Mag je van een laptop met op dit moment een adviesprijs van €1.300,00 verwachten dat deze zonder problemen kan browsen, Netflixen en tekstverwerken in office applicaties? Natuurlijk. Moet geen enkel probleem zijn. En hoe zit het met andere grafische zware taken zoals videobewerking? Eerlijk gezegd, geen idee. Dit hebben we niet getest. Ga er ook niet zomaar van uit dat je met een gaming laptop heel goed video’s kunt bewerken. Uiteraard zijn gaming laptops krachtiger dan je standaard notebooks, maar bewerken vergt weer een hele andere configuratie. Let hier dus op mocht je ook geïnteresseerd zijn in andere dingen dan enkel gamen en huiswerk maken.

Let er verder op dat de grafische kaart up-to-date is. Bij deze Intel grafische kaart zit geen vergelijkbare software als GeForce Experience die je verteld dat je drivers niet meer up-to-date zijn. Bepaalde spellen crashte of presteerde niet goed doordat de drivers verouderd waren.

Verdict

De Erazer Major X10 is een beefy boy die goed bij jou in de smaak valt als je op zoek bent naar één van de volgende dingen: Een laptop in een middensegment met een budget rond van €1000 tot €1500. Je vindt het daarbij niet erg dat je de nieuwste spellen niet op Ultra kunt spelen en neemt genoeg met 50 tot 60 frames per seconden op medium tot high settings in de meeste nieuwere games met een resolutie van 2560×1600 (dit ziet er goed uit en speelt nog vrij soepel).

Deze laptop is niet geschikt als je de nieuwste spellen in het mooiste detail wilt spelen. Je kunt hier dus geen Cyberpunk 2077 in 1440P Ultra met Raytracing op spelen. Dat gaat deze Erazer niet leuk vinden.

Ten slotte denk ik dat je voor een klein beetje extra budget een betere deal kunt krijgen dan deze Erazer. deze laptop is na wat zoekwerk niet makkelijk meer verkrijgbaar waardoor de prijs op dit moment niet optimaal is. Kom je ‘m ergens tegen voor een leuke prijs, dan is het zeker een kanshebber, maar voor de prijs waarop deze op dit moment te vinden is (€1300,00) is het moeilijk aan te raden.