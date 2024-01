Paldean Fates is vandaag uit

Paldean Fates, de nieuwe uitbreiding van de Pokémon TCG, is vandaag uit. Geinspireerd op de populaire Shining Fates en Hidden Fates uitbreidingen, komt ook deze set met shiny Pokémon. Deze keer Pokémon uit de Paldea regio. De set bevat meer dan 130 vershillende shiny kaarten.

De TCG set is vanaf vandaag verkrijgbaar in alle deelnemende winkels. De highlights van de set zijn onder andere Shiny Pikachu, Shiny Ceruledge, Shiny Tinkaton, Shiny Dondozo en Shiiny Tatsugiri. Ook Shiny Tera Pokémon ex worden geintroduceerd in de Paldean Fates uitbreiding. Charizard ex, Forretress ex en Espathra Ex zullen waarschijnlijk gezochte kaarten worden. Ook Ancient en Future Pokémon ex zijn natuurlijk een deel van deze set.

Bepaalde Shiny kaarten worden afgebeeld in de bekende full-art stijlen. Deze zijn vaak zeer zeldzaam en hebben dan ook een uniek holografisch effect.

De product line up van de Paldean Fates uitbreiding is als volgt:

De Elite Trainer box. Deze bevat 9 booster packs, 1 full art Mimikyu promo kaart, 65 kaart sleeves met een Mimikyu print, 45 energy kaarten, 6 damage counters, 1 flip coin, 2 condition markers, een collector’s box met 4 dividers en een TCG live code kaart.

Paldean Fates Tech sticker collection: Drie Paldean Fates booster packs, een shiny promokaart van Fidough, Maschiff of Greacard en een bijpassende sticker voor op bijvoorbeeld een laptop of tablet

Naast deze producten komen er nog verschillende producten uit:

Vanaf 9 Februari komen de Paldean Fates mini tins uit. Deze bevatten booster packs en een stickervel. De tins beelden Maushold, Smoliv, Tinkatink, Finizen of Flamigo af. Daarnaast de grote tins. Deze bevatten vier booster packs en een shiny promokaart van Tera Charizard ex, Great Tusk ex of Iron Treads ex. Op de 9e verschijnt ook de premium collection. Deze bevat booster packs, twee shiny promokaarten, een van Meowscarada, Skeledirge of Quaquaval ex. Daarnaast een bijpassende jumbo kaart en een kaarthouder voor drie kaarten met bijbehorende standaard.

Vanaf 23 Februari zijn de booster bundles verkrijgbaar. Deze bevatten zes booster packs.