Apple iOS opent haar deuren voor game streaming!

De Apple apparaten worden over de gehele wereld gebruikt met iOS. Maar het was tot op heden niet mogelijk om sommige game stream diensten te gebruiken. Daar komt nu echter verandering in!

Apple heeft een hele grote App Store waar consumenten veel apps van kunnen downloaden binnen iOS. Maar het was tot op heden niet mogelijk om bijvoorbeeld van Geforce Now of Xbox Remote Play gebruik te maken. Nu waren er wel omwegen. Je kon namelijk met jouw mobiele browser naar deze diensten. Maar echt ideaal werkt dit natuurlijk allemaal niet. Door een nieuwe regelgeving is het nu toch mogelijk dat deze apps er komen voor consumenten.

Deze wijziging komt er niet zo maar. De EU en Apple hebben namelijk gesprekken waardoor er wat drastische dingen moeten veranderen, waaronder side loading. En waarschijnlijk dus ook deze diensten. Eerst werd dit tegen gehouden omdat Apple geen profijt kan maken van deze apps. Er worden namelijk helemaal geen aankopen gedaan via het Apple platform zelf! Maar nu lijkt Apple toch overstag te moeten gaan. Sinds vandaag worden namelijk deze diensten niet langer geweerd.

Streaming

Een belangrijke slag dus voor streamings diensten van games. Met deze nieuwe toevoeging is er dus opeens een geheel nieuw groot aanbod aan apparaten die gebruik kunnen maken van de services van Nvidia en Microsoft. De komende jaren wordt verwacht dat streaming een steeds belangrijkere rol gaat spelen in het gaming landschap. En nu er weer zo veel in potentie nieuwe mensen bij komen lijkt die toekomst misschien zelfs wel weer iets versneld te raken!

Waar de toekomst ons ook brengt, keuze is altijd goed geweest. En met deze nieuwe strategie is het keuze aanbod voor gamers opeens weer een stuk groter geworden.

Heb jij al eens een game online gestreamed? En hoe kijk jij aan tegen al deze nieuwe ontwikkelingen? Laat het ons weten!