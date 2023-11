Nieuwe Pokémon TCG Uitbreiding: Paldean Fates verschijnt in januari

The Pokémon Company zit niet stil. Want alhoewel we net druk bezig zijn geweest met het uitpakken van onze Paradox Rift booster pakjes, is de volgende uitbreiding van de Pokémon Trading Card Game ook alweer in zicht. Paldean Fates is vanaf eind januari 2024 verkrijgbaar.

Ontdek meer dan 100 shiny Pokémon en andere verassingen. Verkrijgbaar vanaf 26 januari 2024. Dat is wat The Pokémon Company vandaag laat weten via Social Media. We krijgen direct een glimp op de artwork van de aankomende boosterpakjes.

A shining new adventure awaits with Scarlet & Violet—#PaldeanFates ✨ Discover more than 100 Shiny Pokémon and other surprises, available on January 26, 2024 ✨ https://t.co/pFDTWC9b59 pic.twitter.com/RdTVBMaY7q — Pokémon TCG (@PokemonTCG) November 16, 2023

Paldean Fates lijkt de focus weer te leggen op de shiny varianten van Pokémon. Dit zijn Pokémon die een andere kleursamenstelling hebben en daarom extra gewild en geliefd zijn. Shiny varianten zijn in de regel extreem zeldzaam. Vooral in de RPG spellen die zijn uitgebracht voor de Nintendo consoles. Deze nieuwe uitbreiding licht onze shiny varianten opnieuw uit en hopen we dat de pull-rates beter zijn dan de kans om een shiny tegen te komen in de Pokémon spellen. Ik zeg met opzet opnieuw, want het is niet de eerste keer dat shiny Pokémon de show stelen in een TCG uitbreiding. Een eerdere set die dit ook al deed was Shining Fates.

Wat zit er in Paldean Fates?

Meer dan 240 nieuwe kaarten

Meer dan 100 Shiny Pokémon

Gloednieuwe ex-varianten

Een aantal full-art support kaarten

6 Hyper Rare kaarten

Meer Pokémon? Check hier onze eerste pulls van de Paradox Rift uitbreiding!

Welke shiny hoop jij te pullen in Paldean Fates?