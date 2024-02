Review: Like a Dragon: Infinite Wealth

De Yakuza-serie heeft de afgelopen jaren in een indrukwekkend tempo games uitgebracht. Sinds het debuut in 2005 krijgen fans bijna elk jaar een nieuwe hoofdgame, spin-off of remake. Het is een hele uitdaging voor ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku Studio om steeds weer met nieuwe en spannende ideeën te komen, toch doen ze het keer op keer op keer.

De release van Yakuza: Like a Dragon in 2020 betekende een significante afwijking van de vorige formule van de serie. De oude hoofdrolspeler Kazuma Kiryu werd vervangen door een nieuw personage, Ichiban Kasuga, en het gevechtssysteem van de game verschoof van actie naar JRPG met een gloednieuw turn-based systeem. Like a Dragon was algemeen goed ontvangen maar had wat kinderfoutjes, Infinite Wealth bouwt echter verder op deze succesvolle basis en brengt de serie naar een nieuw hoogtepunt.

Stap in, stap in, het Yakuza rollercoaster avontuur gaat verder!

Infinite Wealth is een direct vervolg op zijn voorganger. Ichiban leidde een vredig leven als uitzendkracht bij HelloWork in Yokohama. Door omstandigheden word Ichiban werkeloos en met niets anders dan vrije tijd komt hij opeens een spoor dat misschien leidt naar zijn biologische moeder Akane. Alleen is Akane niet in Japan maar in Hawai. Zo gaat ons verhaal van start maar in plaats van een eenvoudige familiereünie raakt hij verwikkeld in een web van de onderwereld met alle uitdagingen die daarbij horen.

Ryu Ga Gotoku Studio levert opnieuw een meeslepend verhaal af, waarin grote actiestukken worden afgewisseld met kleinere, komische of emotionele momenten. Ichiban blijft de charmante hoofdrolspeler van wie je meteen gaat houden, maar de rest van de cast, waaronder Kiryu, draagt ook bij aan een van de meest meeslepende en emotionele Yakuza-avonturen tot nu toe.

Are you ready to rumble

Bereid je voor op spannende, tactische gevechten in Infinite Wealth, nu met de nieuwe mogelijkheid om vrij door de gevechtsarena te bewegen om jezelf beter te positioneren tegenover je tegenstanders. Je kunt zelfs verrassingsaanvallen van achteren uitvoeren om nog meer schade toe te brengen! Bovendien kun je, afhankelijk van je band met je teamleden, unieke teamaanvallen uitvoeren die specifiek zijn voor elk personage.

Om deze relaties te verbeteren, kun je gevechten winnen, meedoen aan activiteiten, cadeaus geven en gesprekken voeren met je teamleden aan de bar. Deze zinvolle gesprekken leiden vaak tot spannende persoonlijke zijmissies en verbeteren de karaktervaardigheden van Ichiban en Kiryu, terwijl ze hun teamgenoten nog krachtigere aanvallen geven die op de context of omgeving van het gevecht kunnen worden gebaseerd.

Ichiban kan bijvoorbeeld een vijand in de richting van een van zijn teamgenoten slaan en als die een sterke band heeft ontwikkeld, kan hij een extra kritieke slag toedienen. Dit zorgt voor dynamische gameplay, waarbij vijanden tussen twee of drie personages kunnen worden gekaatst, wat extra schade veroorzaakt en gevechten nog spannender maakt. Nog een hele toffe toevoeging is de mogelijkheid om Kiryu selectief in realtime te laten vechten, zodat zijn faam als de Dragon of Dojima tot zijn recht komt.

Een nieuwe benadering voor sandbox games

Tegenwoordig zijn de meeste open-wereldgames op de markt een outlet voor iedere creatieve geest, je kan staan, doen en bouwen wat je maar wilt. Infinite Wealth daarin tegen pakt het totaal anders aan. De wereld is opgedeeld in kleinere delen die verschillende soorten gameplay bieden. Deze aanpak vereist wat meer discipline van de spelers omdat het onafhankelijk experimenteren beperkt. Ryu ga Gotoku laat gelukkig uitstekende creativiteit in elk deel zien. Het is geen typische sandbox-wereld, maar biedt desondanks voldoende mogelijkheden voor de speler om elk onderdeel goed te bekijken en te genieten van de verfijnde details die de algehele gameplay verbeteren.

Content galore

Als het gaat om uitgebreide side content waar je uren in kwijt kan denk ik meteen aan Sujimon en Dondoko Island. Sujimon is een duidelijke verwijzing naar de Pokemon-franchise. In plaats van schattige monsters te verzamelen, verzamelen spelers stereotyperende personages die veel voorkomen in de maatschappij, denk hierbij aan gymbro’s, cosplayers, nerds of surfer dudes die vervolgens worden toegevoegd aan je Sujidex. Je kunt ze vervolgens gebruiken om het op te nemen tegen andere Sujimon-teams met als doel Sujimon Master te worden.

Als je niet zo houdt van het vechten kan je er altijd even tussenuit bij Dondoko Island, een fictief eiland in de buurt van Hawaii. Net als in Animal Crossing kun je dat eiland ontwerpen naar je eigen visie. Dondoko is een hele bezigheid op zichzelf. Het is daadwerkelijk zo uitgebreid dat je daar echt je creativiteit volledig op los kan laten slaan.

Twee totaal verschillende hoofdkarakters en toch zoveel gemeen

Het verhaal van Infinite Wealth wordt op een afwisselende manier verteld. Soms zit je naar lange cutscenes te kijken en hele lappen tekst, het chapter daarna is het alleen keihard knokken. Gedurende een aanzienlijke periode van meer dan 30 uur volg je het verhaal van zowel Ichiban als Kiryu. Soms bundelen ze hun krachten, terwijl ze op andere momenten elk een eigen verhaallijn hebben. Hierbij richt Ichiban zich meer op zijn eigen ontwikkeling en wie hij wilt zijn als persoon, terwijl Kiryu terugkijkt op zijn leven. Twee complete tegenpolen met een compleet andere blik op het leven, toch lijken ze zoveel meer op elkaar dan je als speler in eerste instantie denkt.

De zijmissies, die een integraal onderdeel zijn van elk Yakuza-deel, zijn beter verweven in het hoofdverhaal dan ooit tevoren. Waar je eerder optionele missies zonder enig risico kon negeren, zijn veel van deze missies nu direct verbonden aan het hoofdverhaal, wat het geheel zeker ten goede komt. Elke actie die je onderneemt draagt bij aan het bereiken van je uiteindelijke doel.

Een nieuw hoogtepunt voor de series

Yakuza-games zijn beroemd om hun uitgebreide, meeslepende verhalen, en Infinite Wealth vormt daarop geen uitzondering. Wat begint als een simpele zoektocht naar Ichiban’s moeder, ontvouwt zich al snel tot een grootschalig avontuur dat zowel Japan als het exotische Hawaï op zijn kop zet.

De game biedt meer dan ooit een samenhangende ervaring, waarbij het verzamelen van voorwerpen en de talloze zijactiviteiten naadloos in het hoofdverhaal zijn verweven. De gevechten zijn verder uitgediept en bieden nog meer mogelijkheden, vooral door de toevoeging van verschillende banen en een nadruk op het versterken van de banden tussen de personages.

Het nieuwe verhaal van Ichiban en Kiryu is hiermee een absolute knaller en luidt hiermee 2024 in als een geweldig begin van het nieuwe gamejaar.