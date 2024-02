Xbox Business Update: donderdag om 21:00 over de toekomst van Xbox

De geruchten branden los op het internet over de toekomst van Xbox. De ene partij zegt dat Xbox volledig multiplatform gaat en games als Halo en Gears of War naar de PlayStation komen. Andere geruchten suggereren nog steeds een ‘case by case’ situatie, maar wel met een duidelijke focus om meer titels uit te brengen op concurrerende platformen. De ene zegt dat Starfield naar PlayStation komt, de andere zegt weer van niet. Kortom, we weten het gewoon niet op dit moment. Er zijn te veel geluiden vanuit te veel verschillende hoeken en het lijkt er op dat Microsoft hier nu wel een beetje klaar mee is. Wij ook. Wij, Xbox fans en de hele gaming wereld is toe aan duidelijkheid. Phil Spencer, Sarah Bond en Matt Booty, dé gezichten van Xbox moeten deze duidelijkheid aanstaande donderdag gaan verschaffen.

Wil je niet wachten tot het ontbijt vrijdagochtend om het nieuws omtrent Xbox te lezen? Dan moet je er donderdagavond om 21:00 klaar gaan zitten voor de officiële Xbox Podcast. Deze kun je beluisteren via het Xbox YouTube kanaal. Maar ook op al je favoriete podcast-plekken, geeft Xbox aan in hun aankondiging.

Please join us for a special edition of the Official Xbox Podcast.

Hear from Phil Spencer, Sarah Bond and Matt Booty as they share updates on the Xbox business. pic.twitter.com/TxwWJVUbgx

— Xbox (@Xbox) February 12, 2024